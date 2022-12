Amici 22, la mamma di Mattia Zenzola in difesa del figlio. Si scatena una bufera sulla scuola

Gossip TV

In seguito al provvedimento disciplinare proposto da Rudy Zerbi e alle accuse di scarsa igiene nella casa, tutta la classe di Amici si è rivoltata contro Mattia Zenzola, che negava di essere colpevole. A difenderlo, è intervenuta la mamma, con un lungo messaggio sui social. Ecco cosa ha detto.

Sono ormai giorni che nella scuola di Amici di Maria De Filippi gli allievi si fanno la guerra a vicenda, nella speranza che i colpevoli del disordine nella casetta ammettano le loro colpe e si prendano le dovute responsabilità. Questo eviterebbe a tutta la classe di subire il provvedimento disciplinare avanzato da Rudy Zerbi e che comporterebbe l'eliminazione di ben 6 allievi. Tra i ragazzi ritenuti colpevoli, tanto dai compagni quanto dalla produzione, c'è anche Mattia Zenzola. Il ballerino, però, ha sempre negato di essere tra i responsabili del disordine e che, al contrario di molti, ha la coscienza pulita. La sua ostinazione gli ha inimicato l'intera classe di Amici e persino alcuni dei professori. Ma, a difenderlo è scesa in campo sua madre, preoccupata dell'isolamento che si è creato intorno al figlio.

La madre di Mattia Zenzola lo difende. A lei si unisce anche Christian Stefanelli, ex concorrente della scorsa edizione e amico del ballerino

Giulia, la madre del ballerino allievo di Raimondo Todaro, non è riuscita a sopportare l'atteggiamernto ostile verso Mattia Zenzola e si è sfogata su Twitter, pubblicando una foto che metteva a paragone il letto di Mattia, qui ordinato e pulito, con quello in disordine di altri compagni. La donna ha poi ritwettato un post in cui si ringraziava Samu, perché è stato l'unico tra gli altri allievi a parlare in favore del ballerino, ricordando come nella casa ci sia chi non pulisce per nulla e Mattia non è tra questi.

La madre di Mattia sa molto bene che il figlio potrebbe fare di più, ma non è tra quelli che non hanno mai fatto nulla, come Aaron, Piccolo G. o Tommy Dali, i tre allievi di Rudy Zerbi considerati tra i principali responsabili. Purtroppo, la decisione di difendere pubblicamente il figlio ha portato un violento attacco con annessi commenti negativi su di lei e il figlio, con molti utenti del web che le chiedevano come poteva parlare così, dato che non era in casetta con gli allievi. In seguito ai vari commenti negativi, la madre di Mattia ha reso privato il suo profilo.

Ma Mattia si è attirato le antipatie della classe anche perché si ostinava a dire che tutti avrebbero dovuto sostenere la sfida prevista dal provvedimento. Al contrario, molti dei suoi compagni, come Rita o Megan hanno dichiarato che sarebbe stato ingiusta la sfida verso di loro, anche perché le probabilità che uscissero era alta.

A proposito di quest'ultimo punto, è intervenuto sempre a favore di Mattia anche un suo caro amico, il ballerino Christian Stefanelli. Sul suo profilo Twitter avrebbe commentato:

"Hanno paura di sfidarsi tra di loro tranne uno. Chissà perché"

Anche lui, come Zenzola, è convinto che il provvedimento doveva riguardare tutti e che a spingere gli altri allievi a non voler affrontare la sfida non era il senso di giustizia, ma la semplice paura di perdere. Nel frattempo, Mattia è preoccupato anche per il suo legame con Maddalena e la coppia è sempre più distante.

