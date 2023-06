Amici 22, l'evento di Raimondo Todaro interrotto da un falso allarme bomba: caos e polemica!

Gossip TV

Un falso allarme bomba ha rischiato di rovinare l'evento di ballo del maestro di Amici, Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo.

Doveva essere un'occasione per alcuni degli allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale5, di rivedersi, ma un falso allarme bomba ha rischiato di rovinare l'evento che si è tenuto il 2 giugno al Teatro Metropolitan di Catania, dove la Todaro Dance Academy, scuola di ballo del maestro Raimondo Todaro, si è esibita.

Amici 22, Raimondo Todaro furioso per il falso allarme bomba, tra gli ospiti dell'evento anche Mattia Zenzola

L'evento Serata da sballo era stato organizzato dalla Todaro Dance Academy e dal maestro di Amici, Raimondo Todaro: tra gli ospiti della serata, anche diversi allievi del talent, come il vincitore della ventiduesima edizione del programma, Mattia Zenzola, Benedetta Vari, Alessio Cavaliere e anche diversi ex ballerini di altre edizioni, come Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli. Oltre alle varie esibizioni, Todaro ha anche raccontato alcuni aneddoti e retroscena del suo periodo nella scuola, favorendo anche l'intervento dei suoi ex allievi, perché raccontassero in prima persona la loro esperienza.

Tuttavia, l'evento è stato segnato da un avvenimento che Todaro ha svelato in un secondo momento attraverso delle stories sul suo profilo Instagram: il ballerino, infatti, ha raccontato che durante l'evento è stato lanciato da una persona non identificata un falso allarme bomba nel teatro, provocando paura e ritardi:

"A quel pezzo di m**** che voleva rovinarci la serata con la ca***** della bomba a teatro! Ci hai procurato giusto 40 minuti di ritardo, mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare la foto."

