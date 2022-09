Amici 22, l'appello di Maria De Filippi ai nuovi allievi della scuola: "Vi prego, ve lo chiedo con il cuore"

Gossip TV

Maria De Filippi mette subito in guardia la nuova classe di Amici.

La classe della ventiduesima edizione di Amici si è ufficialmente formata. Dopo aver consegnato l’ultima maglia e aver riempito l’ultimo banco, però, la conduttrice Maria De Filippi ha voluto mettere in guarda i ragazzi della scuola.

L'avvertimento di Maria De Filippi ai ragazzi di Amici

La nuova edizione di Amici è partita! 19 gli allievi che sono riusciti a convincere i professori della scuola e ottenere il tanto ambito banco: Asia Bigolin, Cricca, Maddalena Svevi, Andre, NDG, Megan Ria, Federica Andreani, Samuel Segreto, Aaron Cenere, Rita Pompilii, Niveo, Gianmarco Petrelli, Piccolo G, Ramon Agnelli, Wax, Samu, Tommy Dali, Mattia Zenzola (eliminato lo scorso anno per un grave infortunio al piede) e Ludovica Grimaldi.

Nel daytime di ieri di Amici 22, ballerini e cantanti hanno fatto il loro ingresso in casetta e sono stati subito accolti da Maria De Filippi che, in vista dell’esperienza passata dove gli allievi della scuola tenevano la casa sporca e in pessime condizioni, ha voluto mettere le mani avanti e lanciare loro un avvertimento: "Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine. Cerchiamo per una volta, una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare...".

Intanto, nelle ultime ore, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano. Stando alle anticipazioni diffuse dal profilo Twitter Amici New, non cè stata nessuna eliminazione, ma è stata solo sospesa la maglia a Ramon. Ospiti in studio Ornella Vanoni e Annalisa Scarrone. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del talent show, che andrà in onda domenica 25 settembre alle 14 su Canale 5.

