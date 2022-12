Amici 22, Isobel Kinnear prende lezioni di italiano da Gianmarco Petrelli, il video è virale

Gossip TV

Arrivata da pochissimo nella scuola di Amici, la ballerina australiana Isobel Kinnear si è già conquistata la simpatia del pubblico. Ha ancora qualche difficoltà a esprimersi in italiano, ma può contare sulle lezioni di uno dei suoi compagni, Gianmarco. Vediamo cosa è successo.

Solo poche settimane fa, Isobel Kinnear è entrata nella scuola di Amici, battendo Claudia Bentrovato, l'allieva di Raimondo Todaro, e guadagnandosi il banco nel talent di Maria De Filippi. Australiana, con un passato da modella, Isobel è diventata rapidamente una delle ballerine più in gamba del programma, tanto da arrivare prima nella gara di ballo di domenica 11 dicembre, ma anche la simpatia di pubblico e compagni della scuola, per il suo carattere allegro e solare.

Lezioni di italiano per Isobel con Gianmarco, il video su TikTok diverte i fan del programma

Il suo arrivo è stato accolto positivamente dai compagni, nonostante l'uscita di Claudia Bentrovato, anche perché da subito, Isobel Kinnear si è dimostrata affettuosa con tutti e desiderosa di dare il meglio di sé nella scuola. Corteggiatissima da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ha scelto come coach la prima e ha scavalcato rapidamente gli altri ballerini, arrivando prima in più di una gara, compresa quella di domenica 11 dicembre, dopo la quale Ludovica è stata eliminata e ha lasciato la scuola.

Isobel non vive in Italia da tanto e le capita spesso di fare qualche scivolone, poiché non sa esprimersi ancora perfettamente. Per fortuna Gianmarco Petrelli e gli altri compagni sono pronti a darle una mano. Nell'ultimo video pubblicato sul profilo di TikTok del ballerino si può vedere Isobel alle prese con una lezione di italiano, con le buffe conseguenze che ci si potrebbe aspettare. Presente, oltre a Gianmarco, nelle eccezionali vesti di professore, anche NDG, che negli ultimi giorni ha rischiato, per il suo comportamento irresponsabile, di essere eliminato dalla scuola.

Nel video, diventato virale, Gianmarco chiede a Isobel di coniugare il verbo pulire: un'interrogazione in piena regola, insomma. Nonostante, non sia perfettamente padrona della lingua, la ballerina se l'è cavata, mescolando inglese e italiano. Fino allo strafalcione: "Noi...pulisciamo", di cui però si è subito resa conto. Gianmarco l'ha incoraggiata a proseguire, ridacchiando con NDG, e le ha proposto di coniugare il verbo bere. Anche qui, la barriera linguistica si è fatta sentire, ma Isobel si è lanciata, non demordendo e riuscendo a coniugare il verbo senza troppi inciampi.

Pur essendo arrivata da poco, Isobel è già ben integrata nel gruppo di allievi del talent di Canale 5: solo nella puntata di ieri, domenica 11, ha chiamato "amore mio" Rita, strappandole un sorriso, quando temeva di essere eliminata dal programma, tra i sorrisi divertiti di compagni, professori e di Maria DeDe Filippi.

