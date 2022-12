Amici 22, Ludovica eliminata, le parole di Emanuel Lo: "Devi trovare il tuo posto nel mondo"

Gossip TV

Nella puntata di Amici andata in onda oggi 11 dicembre, Ludovica è arrivata ultima nella gara di ballo ed è stata costretta a lasciare la scuola. Il suo insegnante Emanuel Lo l'ha voluta rassicurare. Ecco cosa ha detto.

Una puntata di Amici molto emozionante quella andata in onda oggi domenica 11 dicembre: Ludovica è arrivata ultima in classifica nella gara di ballo e, secondo una richiesta proposta da Alessandra Celentano, è stata costretta a lasciare la scuola. La sua eliminazione è stata un duro colpo per i suoi compagni e tutti le hanno dimostrato il loro affetto. Anche il suo coach, Emanuel Lo le ha ricordato il suo valore e che è ancora giovane.

Emanuel Lo elimina Ludovica, le parole del professore verso l'allieva

Oggi, domenica 11 dicembre, è andata in onda la tredicesima puntata di Amici e a giudicare la gara di ballo sono stati Garrison, Veronica Peparini e Kledi. La sfida ha visto arrivare ai primi tre posti Isobel, Ramon e Gianmarco. Ultima, invece, Rita. Dopo la gara è intevenuta Alessandra Celentano: la professoressa ha deciso di avanzare due proposte, una è l'eliminazione del banco del pubblico - richiesta già accolta- mentre l'altra ha sorpreso il pubblico e scatenato il panico tra i ragazzi: "Devo dire una cosa, in settimana ci siamo incontrati io e i colleghi e ho chiesto due richieste. Sia ai prof che alla produzione: ho chiesto l'eliminazione immediata dell'ultimo della classifica generale. Rita era penultima, Samuel e Ludovica in pari merito ultimi. Siccome Rita è ultima adesso, chiedo l'aggiornamento di tutte le classifiche per sapere chi è ultimo".

Inizialmente, i ragazzi erano preoccupati per Rita, temendo che dall'aggiornamento delle classifiche potesse risultare di nuovo ultima e, quindi, Celentano l'avrebbe eliminata. Perciò, si sono spesi con parole bellissime per la ballerina, compresa Isobel che è arrivata da poco, ma ha già conquistato l'affetto dei compagni. Purtroppo, con l'aggiornamento delle classifiche, la classe di Amici si è trovata di fronte a una brutta sorpresa: a essere ultima è Ludovica.

La palla è passata così al professore Emanuel Lo, coach della ballerina di hip hop: pur non volendo tenere in considerazione la classifica, il professore ha deciso di esternare un pensiero che già da qualche settimana aveva. Ormai, il programma si avvia al serale e c'è bisogno di una squadra compatta e forte, mentalmente e nella danza. Purtroppo, Ludovica non è ancora pronta e deve lasciare la scuola: "Umanamente è difficile, ma sono sicuro che troverai il tuo spazio e il tuo mondo. Ma, oggi, devi lasciare il banco di Amici".

Una decisione che, in qualche modo, era già stata annunciata: solo qualche settimana fa, Emanuel Lo aveva annunciato di aver richiesto un casting speciale e che Ludovica era a rischio. Tutti gli allievi si sono stretti intorno alla ballerina, dispiaciuti di vederla andare via. La stessa conduttrice, Maria De Filippi, ha commentato che Ludovica è diventata un punto di riferimento per tutti loro in casetta e fuori, perché con il suo carattere dolce e comprensivo aveva una parola gentile per tutti, in ogni occasione.

Nonostante il dispiacere, Ludovica ha accettato con dignità e comprensione la scelta del professore:

"Questo percorso mi è servito tanto, anche se breve: è stato uno studio di me stessa. Ho capito benissimo tutto quello su cui devo lavorare. I miei amici qui sono speciali, ho avuto l'occasione di conoscerli ed è stato un regalo enorme poter far parte di tutto questo"

Scopri le ultime news su Amici