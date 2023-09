Amici 22, Isobel Kinnear nel cast di professionisti, arriva il commento di Gianmarco Petrelli

Gossip TV

Isobel Kinnear è entrata a far parte del cast di professionisti di Amici di Maria De Filippi. A commentare la notizia è arrivato Gianmarco Petrelli. Ecco cosa ha detto!

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha portato con sé non solo una nuova classe di allievi, ma anche importanti novità per quanto riguarda il cast dei ballerini professionisti: a Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Eleonora D'Amario si è aggiunta, infatti, una delle ex allieve più amate di Amici 22. Parliamo della ballerina australiana Isobel Kinnear, prima classificata nella categoria danza alla Finale e terza finalista della scorsa edizione del talent di Canale5.

Amici 22, Isobel Kinnear nel cast: arriva il commento (scontento) di Gianamarco Petrelli

Isobel è stata tra le allieve che più hanno riscosso successo nel talent e, dopo la fine del programma, ha ricevuto diverse proposte di lavoro e di stage, anche all'estero, ma ha preferito restare nel programma che l'ha lanciata come ballerina professionista e nella prima puntata è apparsa anche per pubblicizzare uno dei soliti sponsor di Amici. Sui social, in molti sono rimasti particolarmente scontenti nel vederla ancora lì, visto il grande talento e la bravura dimostrata nel suo percorso.

Oltre ai fan, che sui social si sono scatenati con meme e commenti vari, anche un ex allievo di Amici 22 ha espresso il suo disappunto, sebbene non in maniera diretta. Parliamo di Gianmarco Petrelli: il ballerino della squadra di Alessandra Celentano, infatti, aveva stretto un profondo legame di amicizia e rispetto con Isobel, tanto da insegnarle l'italiano, come si vedeva in un video diventato virale su TikTok. Gianmarco ha infatti messo un like ad un tweet che sui social è stato particolarmente apprezzato e che esprime il pensiero generale del web sulla situazione di Isobel:

"No, Iso, ma perché sei rimasta lì, con tutto il talento che hai le offerte lavorative"

