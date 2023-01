Amici 22, Isobel Kinnear in lacrime durante il daytime. Cos'è successo?

Gossip TV

Nel daytime di Amici, la ballerina australiana Isobel Kinnear si è lasciata andare a un inaspettato pianto. Cosa sarà successo? Vediamolo insieme.

In previsione della puntata di domenica 22 gennaio, Isobel Kinnear ha deciso di dare il meglio di sé e di raggiungere livelli di bravura mai tentati prima, ma a volte, puntare così in alto può rivelarsi faticoso e la ballerina si lascia andare a un momento di sconforto.

Amici, Isobel è in crisi e Samuel la consola

Durante le prove in casetta, Isobel Kinnear si è lasciata andare a un momento di forte sconforto: la coreografia che sta preparando non le riesce alla perfezione e la ballerina è preoccupata. Ad ascoltare il suo sfogo c'è Samuel, che con la sua dolcezza le ricorda che capitano giorni no e che lei è umana. La ballerina pretende tanto da sé stessa e vedere che dopo tante prove non riesce ancora a padroneggiare tutti i movimenti la demoralizza molto.

Isobel scoppia in lacrime, sotto lo sguardo di Samuel e Mattia, che fanno del loro meglio per consolarla:"Non mi piace stare così, basta! Mi piace essere perfetta" esclama la ballerina, ma i ragazzi bonariamente la prendono in giro, ogni tanto piangere fa bene e anche se non riesce ancora a padroneggiare la sua coreografia, sicuramente ci riuscirà.

Isobel è entrata nei mesi scorsi, dopo il sì convinto di tutti i professori e subito si è integrata nella scuola: con il suo carattere solare e la voglia di imparare è diventata una delle allieve più amate sia dal pubblico che dai compagni, tanto da stringere rapporti di amicizia sia con Gianmarco, da cui si è fatta dare qualche lezione di italiano, sia con gli altri ballerini. E per il suo talento, non c'è dubbio che sarà una delle allieve ad accedere al Serale di Amici.

