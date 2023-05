Amici 22, Isobel Kinnear è la prima finalista, Cricca e Ramon Agnelli: "Ti meriti tutto!"

Gossip TV

Ieri, sabato 6 maggio, sono stati rivelati i finalisti di Amici e la prima a ottenere la maglia della finale è stata Isobel Kinnear. Ecco come hanno reagito Cricca e Ramon Agnelli.

Ieri sera, sabato 6 maggio, è andata in onda la semifinale di Amici: ad accedere alla finale sono stati Isobel Kinnear, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Wax. La prima finalista è stata la ballerina australiana ed ecco come hanno reagito Cricca e Ramon Agnelli alla notizia.

Amici 22, Isobel Kinnear è la prima finalista - Cricca e Ramon fan entusiasti!

Nella semifinale di Amici 22, a lasciare la scuola sono stati Maddalena Svevi e Aaron, quest'ultimo al ballottaggio finale con Wax. La prima ad accedere alla finale è stata Isobel Kinnear e sul web sono esplose le reazioni entusiaste di Cricca e Ramon Agnelli. Il primo ha abbandonato il talent nella scorsa puntata e non ha mai nascosto di provare un grande interesse per la ballerina australiana, tanto da dichiararsi anche prima di lasciare la casetta.

Ramon, invece, è sempre stato tra i ballerini più affezionati a Isobel e con lei ha stretto una dolce e sincera amicizia, tanto che davanti alla tv ieri sera c'era anche lui a tifare per la ballerina. Alla notizia del maglia della finale per Isobel, Cricca ha postato una foto della ballerina nelle sue storie, scrivendo come caption:

"Incredibile! Ti meriti tutto!"

Anche Ramon si è unito ai commenti entusiasti, non mancando anche di nominare Cricca e i suoi sentimenti per Isobel. Nelle sue stories, infatti, ha postato uno screenshot di una delle esibizioni dell'amica e ha scritto:

"Il tuo fan numero 2 (il primo è Cricca)"

