Amici 22: in onda stasera su Canale 5 la semifinale

Chi saranno i finalisti della ventiduesima edizione di Amici?

Cresce l'attesa per la semifinale della ventiduesima edizione di Amici, che andrà in onda stasera sabato 6 maggio 2023 su Canale 5. Chi, tra Maddalena Svevi, Angelina Mango, Isobel Kinnear, Aaron, Wax e Mattia Zenzola, saranno i finalisti del talent show di Maria De Filippi?

La semifinale di Amici 22 in onda stasera su Canale 5

L'attesa è finita! Stasera su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici 22. I sei allievi della scuola ancora in gara per la vittoria finale sono: Wax e Mattia Zenzola per la squadra di Raimondo Todaro e Arisa; Isobel Kinnear e Aaron per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Maddalena Svevi e Angelina Mango per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

A giudicare le esibizioni dei ragazzi del Serale saranno ancora una volta i tre giudici: il noto paroliere Cristiano Malgioglio, il bravissimo cantautore Michele Bravi e il ballerino professionista Giuseppe Giofrè.

Chi saranno i finalisti e chi sarà l'allievo costretto a lasciare il talent show di Canale 5 a un passo dalla finalissima? L'appuntamento è per stasera sabato 6 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

