Amici 22, Isobel Kinnear e Gianmarco Petrelli sempre più uniti: c'è una nuova coppia nel talent? Ecco la risposta di lei

Gossip TV

Ad Amici dopo la fine della storia con Megan Ria, Gianmarco Petrelli si è mostrato sempre più complice con Isobel Kinnear, possibile che ci sia un nuovo amore nell'aria? Ecco cosa ha detto la ballerina.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è tempo di sfide e di preparativi in vista del Serale, ma c'è anche spazio per l'amore e, in particolare, sembra chE tra Gianmarco Petrelli e Isobel Kinnear possa essere sbocciato del tenero.

Amici 22, Isobel Kinnear è innamorata? Ecco cosa ha risposto la ballerina

Gianmarco nei giorni scorsi ha chiuso la sua storia con Megan Ria, dopo alcuni mesi di alti e bassi. Una decisione sofferta, ma necessaria, perché entrambi sembravano aver perso la voglia di portare avanti la loro storia e hanno perciò deciso di concentrarsi solo sul loro percorso all'interno della scuola di Canale 5. Tuttavia, il ballerino si è avvicinato molto a un'altra ballerina: l'australiana Isobel Kinnear, arrivata nella scuola a dicembre.

I due sono entrati subito in confidenza, tanto che Gianmarco le ha dato una mano con alcune lezioni di italiano, e, ora che sono entrambi single, chissà che non stia sbocciando qualcosa. Anche sui social, i fan si stanno sbizzarrendo con diversi meme e nella speranza di vederli insieme. Ma la ballerina, che ha appena ottenuto la maglia del Serale, non sembra davvero intenzionata a iniziare una storia con il collega. Al settimanale DiPiù ha rivelato:

"La verità è che il ballo è il mio unico vero amore e sono concentrata su quello!"

Scopri le ultime news su Amici