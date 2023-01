Amici 22, dopo Ramon ecco chi tra gli allievi accederà al Serale: è ufficiale [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di oggi, domenica 22 gennaio, oltre a Ramon, anche Isobel Kinnear ha ricevuto la maglia per accedere al Serale. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 22 gennaio, è andato in onda un momento molto emozionante per uno degli allievi del talent show di Canale 5. Dopo Ramon, questa è la seconda maglia che viene assegnata a uno degli allievi del programma condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Isobel Kinnear è la seconda allieva ad accedere al Serale

Dopo aver mostrato la classifica, da cui è risultato che Isobel Kinnear, ballerina australiana di grande talento arrivata da qualche mese nel programma, è di nuovo al primo posto, Alessandra Celentano le ha chiesto di esibirsi. Come ogni volta che accade, la pista si è accesa con la coreografia di Isobel e il pubblico è apparso entusiasta.

La maestra le ha chiesto di poter vedere ancora un altro pezzo - "Questo è un test di fiato" - e, poi, ancora una terza volta, perché dopo le numerose prove in cui Isobel ha dato prova di sé, sempre con il sorriso, sexy e allegra, voleva vederla ballare qualcosa di triste. Le ha chiesto perciò di improvvisare una coreorafia sulle note di Hello di Adele.L'esibizione dura solo un minuto, ma è abbastanza per convincere Alessandra Celentano: Isobel Kinnear è la seconda allieva ad accedere al Serale.

Prima di darle la maglia Maria De Filippi si complimenta con lei:

"Sei un esempio di tenacia, ti sei presentata ai casting a giugno e, nonostante non capissi una parola di italiano, tutti i professionisti ti hanno portata avanti, ma prima di farti accedere alla scuola, dovevi tornare a casa e imparare la lingua, perché dovevi almeno capire cosa ti dicevamo. Però per noi sei dentro da settembre"

La ballerina ha preso la maglia con un un'emozione incontenibile sul viso - Maria De Filippi l'ha definita una "gioia pulita" e anche Alessandra Celentano ha commentato che:

"Quello che Isobel mostra chiaramente quando balla e che anche gli altri ragazzi dovrebbero imparare a mostrare di più è la gioia del danzare."

