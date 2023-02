Amici 22, in onda oggi la nuova puntata: Tiziano Ferro tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 22.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 12 febbraio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Tra gli ospiti in studio Tiziano Ferro, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu e Kristian Cellini, che giudicheranno le esibizioni dei ragazzi della scuola.

La nuova puntata di Amici 22: nuovi ingressi e sfide

La nuova puntata di Amici 22 andrà in onda oggi su Canale 5. Stando alle anticipazioni, questa settimana non verrà assegnata nessuna maglia per il Serale. Ospite della puntata il grande e amatissimo Tiziano Ferro, che giudicherà la gara di canto tra i ragazzi della scuola. Ad avere la meglio sarà Angelina.

Spazio poi alla gara di ballo. A valutare le esibizioni dei ballerini di Amici ci saranno Garrison, Kledi e Kristian Cellini. Primo posto per Alessio seguito da Samu e Gianmarco. A grande sorpresa, Rudy Zerbi annuncerà di voler far entrare un nuovo allievo per una sostituzione con uno dei suoi, ovvero Aaron, Jore e Piccolo G.

Gara di ballo di improvvisazione tra i primi tre della classifica, seguita da una gara canto su “Let it be” giudicata dal direttore di Artist First. Buone notizie per Mattia che eseguirà il compito della maestra Celentano e vincerà la prova TIM. Maddalena riceverà i complimenti da Kristian, mentre Kledi criticherà Megan. L'appuntamento è per oggi alle 14 su Canale 5.

