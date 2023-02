Amici 22, Alessandra Celentano contro Paky: "Hai sbagliato tutto, non mi sei piaciuto"

Gossip TV

Duro confronto nella scuola di Amici tra la maestra Celentano e il nuovo ballerino Paky.

Le ultime dichiarazioni di Paky su Rossella Brescia hanno fatto letteralmente infuriare Alessandra Celentano. Delusa e amareggiata dal comportamento assunto nella scuola di Amici dal nuovo ballerino di hip hop, la maestra di danza classica ha deciso di affrontarlo e rimproverarlo duramente.

La maestra Celentano furiosa con il ballerino Paky ad Amici

Nel daytime di ieri Amici 22 è andato in onda il duro confronto tra Alessandra Celentano e Paky. Venuta a conoscenza delle forti dichiarazioni rilasciate in casetta dopo la puntata dal suo allievo nei confronti di Rossella Brescia, la severa maestra di danza classica del talent show di Maria De Filippi ha deciso di convocarlo in sala prove:

Per prima cosa stai calmino. Non mi piace il tono che hai usato, non mi piace niente di quello che hai detto. Non mi piace l’atteggiamento, non mi piace nulla. Poi, la cosa più grave è che dai della scema a Rossella Brescia. Non solo manchi di rispetto a una professionista ma anche a tutta la struttura. Poi, cosa vuol dire “io lo sapevo già come andava a finire, c’ho una coreografia di hip hop, una che mi veniva meglio” etc. Ti dico subito che quello che tu balli lo decido io in base a quello che penso, in base a tutta una serie di cose che sono di mia competenza. Poi, tu sei qui per alzare l’asticella, ma non solo nell’hip hop come dici tu. Hai fatto un modern contaminato che tu sai fare, che è il tuo, dove tu devi alzare l’asticella perché dovrai fare anche delle piroette e delle altre cose. Non c’è nulla di incoerente in quello che ha detto lei, proprio nulla.

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 22

Paky ha cercato di difendersi dalle accuse, ma la maestra Celentano ha continuato criticandolo duramente:

Mi dispiace tantissimo caro Paky, perché io ci tengo molto alla forma, all”educazione, al rispetto. E tu mi sembravi…Che poi, non è che lì ti trattieni perché sei in studio e poi a casa fai quel cavolo che vuoi perché a casa ci sono le telecamere uguali. Ed è proprio su questo che io insisto. Hai detto tutto sbagliato, hai pensato tutto sbagliato, hai pensato male, sei stato offensivo. Invece, tranquillo, lavora, fai e poi, si, alza l’asticella, anche nel modern. Anche se io ti dò da fare un latino o qualsiasi cosa. Ma lo sai dove sei venuto o no? Hai sbagliato, non mi interessa. Non mi sei piaciuto e finisce qua la cosa. Nell’ultima parte del filmato tu stavi sul computer. Ti viene detto che tu non puoi stare sui social: tu te ne freghi altamente. Se hai bisogno di lezioni di disciplina fatti aiutare da qualcuno o mettiti a studiare. Se non conosci anco regole, te le fai spiegare. Non ho parole…

Scopri le ultime news su Amici.