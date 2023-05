Amici 22: "In coppia Mattia Zenzola è davvero molto forte, ma non si può negare che...", il giudizio dei giornalisti

Gossip TV

Svelato il parere delle testate giornalistiche sul ballerino di latino di Amici 22.

Manca pochissimo alla semifinale di Amici 22, che andrà in onda domani sabato 6 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, per i sei ragazzi ancora in gara al Serale è arrivato il momento di scoprire cosa pensano i giornalisti delle loro ultime esibizioni.

Mattia Zenzola sorprende i giornalisti con le sue esibizioni ad Amici

Mattia Zenzola è uno dei sei semifinalisti della ventiduesima edizione di Amici. In vista della nuova puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 6 maggio 2023 su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha mostrato al giovane ballerino e allievo di Raimondo Todaro le ultime pagelle dei giornalisti.

"Voto 8,5: imponente e abbagliante. Torna a ballare insieme a Benedetta con un paso doble che stupisce tutti e gli fa ottenere una standing ovation più che meritata. In coppia Mattia è davvero molto forte, ma non si può negare che anche nelle esibizioni in cui è da solo (come in Survivor) riesce a catapultarti a 360 gradi nel suo mondo..." scrive la giornalista Cristina Balbo de Il Giornale.

E ancora: "Quando lo guardi emerge la voglia che ha di divorare il palco e così, inevitabilmente, vince lo scontro contro Maddalena guadagnandosi la sua seconda standing ovation. "Mattia era il fuoco" queste le parole del giudice Giuseppe Giofrè per descrivere la performance del ballerino; come dargli torto?".

Dichiarazioni che hanno reso davvero felice il ballerino di latino di Amici 22, che non è riuscito a nascondere il suo entusiasmo: "Grazie Cristina, sono davvero contento che è piaciuta tanto anche la mia seconda esizione dove ero da solo e non facevo latino. Sono contentissimo".

