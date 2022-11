Amici 22, il provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi stronca tutti gli allievi

Gossip TV

Nel daytime di oggi 28 novembre, dopo le numerose discussioni tra gli allievi per la questione delle pulizie, arriva una proposta di Rudy Zerbi per un provvedimento disciplinare che non lascia scampo a nessuno. Ecco cosa è successo.

Una bufera di tensioni e accuse si è abbattuta sulla casetta di Amici di Maria De Filippi. Dopo la puntata di ieri, 27 novembre, in cui la produzione ha annunciato che ci saranno dei provvedimenti disciplinari seri per gli allievi della scuola, i ragazzi hanno iniziato ad attaccarsi a vicenda. A mettere il punto alla situazione ci ha pensato Rudy Zerbi.

Rudy Zerbi attacca gli allievi: "Mettiamo fine a questo teatrino"

Rientrati in casetta dopo la puntata, nel daytime di oggi 28 novembre è stata mandata in onda la discussione tra i ragazzi. Esasperati dall'incertezza del provvedimento che ancora non è stato deciso, gli allievi di Amici hanno iniziato a litigare tra loro. Il primo a sbottare è stato Cricca:"Mi sono rotto i c******! Ora, se la prenderanno con noi, diranno che non siamo responsabili."

Alcuni si sono lamentati per l'ingiustizia delle sfide immediate a cui sono stati sottoposti: Gianmarco, ad esempio, è stato mandato in sfida immediata da Alessandra Celentanoe da lei stessa "freezato", con una votazione bloccata. Per questa decisione, quasi tutti gli allievi si sono ribellati e hanno visto un'ingiustizia che sia andato in sfida proprio lui, perché tra i vari allievi, Gianmarco è uno di quelli che si impegna.

Tra quelli che lo hanno difeso ci sono, ad esempio, Megan, con cui il ballerino ha una storia sebbene di alti e bassi, ma anche Ludovica e Ramon. Il problema è che i ragazzi considerano pulizie solo quelle della cucina, mentre, come fa notare Ludovica bisogna tener conto di tutte le pulizie in casa. Anche Maddalenainterviene nella discussione, dicendo che la colpa non può essere solo di Aaron, Piccolo G. o NDG - gli allievi che si erano presi la colpa, perché tra tutti fanno meno -.

"Di base, siamo tutti, ma se dobbiamo fare i nomi, sono quelli che nella classifica stanno in fondo."

La discussione sarebbe continuata ancora a lungo, se non fosse intervenuta Maria De Filippi con un duro messaggio da parte di Rudy Zerbi. Il professore di canto, dopo aver ancora una volta rimproverato gli alunni non solo per la scarsa pulizia, ma anche per l'immaturità e le bugie dette, ha poi proposto un provvedimento disciplinare durissimo:

"Per mettere fine a questo ridicolo teatrino propongo alla produzione di adottare questo provvedimento disciplinare: nessuno è salvo, neanche quelli primi in classifica. Vi sfiderete tutti nelle vostre specialità, canto o ballo che siano, e gli ultimi tre di ogni categoria saranno eliminati. Senza possibilità di passare per il banco del pubblico."

Una proposta che ha lasciato gli allievi pieni di terrore, perché implica una squalifica immediata, in caso di sconfitta. Quando i ragazzi hanno provato a intervenire, anche Maria De Filippi li ha zittiti, ricordando loro che questa proposta non è in discussione. Bisogna solo capire se la produzione accetterà la proposta di Rudy Zerbi.

