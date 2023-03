Amici 22, il passato doloroso di Megan Ria: i nonni della ballerina svelano alcuni retroscena inediti

Gossip TV

I nonni della ballerina di Amici rivelano: "Una ragazza profondamente dotata dal punto di vista intellettuale".

Manca davvero poco alla prima puntata del Serale della ventiduesima edizione di Amici, che andrà in onda il prossimo 18 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Tra i ragazzi in gara che non hanno ancora ottenuto la tanta ambita maglia c'è anche la ballerina Megan Ria.

Il passato di Megan Ria

Megan Ria è una delle protagoniste più amate di Amici 22, ma il suo passato non è stato facilissimo. A rivelare qualche retroscena inedito sulla sua infanzia sono stati i nonni della ballerina di Emanuel Lo che, intervistati dal settimanale Di Più, hanno dichiarato:

Megan è come una figlia. Da quando è nata ha trascorso le estati da noi, abbiamo contribuito alla sua crescita. Lo sa che nostra nipote ha esordito a cinque anni in TV con Paolo Bonolis? Ha partecipato a una puntata di Chi ha incastrato Peter Pan. Se è vero della storia di povertà e che nostro figlio era contrario al fatto che lei ballasse? Quello che posso dirle è che mio figlio e sua moglie iscrissero Megan a danza classica quando lei aveva tre anni. Poi, però, i genitori si sono separati. La bambina aveva sei anni...

Non è che mio figlio sia contrario al ballo, è che in nostra nipote ha sempre visto anche una ragazza profondamente dotata dal punto di vista intellettuale. Voleva che continuasse gli studi al liceo, ma al terzo anno ha abbandonato per studiare danza più seriamente. Purtroppo non conosciamo i motivi che hanno portato nostro figlio a separarsi dalla moglie. Immagino che per la mamma di Megan, alla quale abbiamo sempre voluto molto bene, la vita non sia stata facile. Ma noi ci siamo sempre stati, come nonni, come famiglia. E anche mio figlio sinceramente. Poi certo, di questi tempi i soldi non bastano mai.

