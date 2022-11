Amici 22, i fan scontenti del programma di Maria De Filippi: "Tutto gestito male"

Gossip TV

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi sta scatenando il malcontento dei fan del programma. Troppe gare inutili, nessuna eliminazione e una sensazione di pessima gestione. Vediamo insieme cosa è successo.

Vi abbiamo, spesso, raccontato delle polemiche all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, dei continui scontri e litigi, a volte inutili, tra i vari componenti della classe o del corpo docenti. Eppure, questa volta la situazione è diversa: a finire nel mirino delle polemiche è il programma stesso e gli accusatori sono i fan di Amici, i quali si sono scatenati sui social contro l'edizione di quest'anno.

Amici 22, un'edizione che non piace?

Mentre il daytime del talent show di Canale 5 riscuote sempre un discreto successo, mostrando i contenuti esclusivi dedicati alla classe degli allievi della scuola, a trascinarsi sembrano essere, invece, le puntate domenicali. Come riportato da molte fanpage dedicate ad Amici 22, le puntate sarebbero gestite male, perché ricche di momenti a volte inutili e di gare che non portano a nessuna eliminazione:

" Non ci sono più le gare tra le squadre. Nessuno rischia la maglia perché viene riconfermata dal professore di riferimento. Sembra tutto una perdita di tempo in attesa del serale"

Critiche come queste lasciano intendere che buona parte del pubblico preferirebbe un ritorno alle modalità di sfida del passato, in cui le gare a squadre avevano portato lo share del programma di Maria De Filippi a salire alle stelle.

Tra le accuse rivolte dai fan c'è anche quella che vede gli allievi di quest'anno come un corpo anonimo, in cui nessuno sembra brillare particolarmente:

" Il talent ha perso appeal piano piano nel corso degli anni, ma di solito ci sono stati sempre almeno due-tre allievi che sapevano sbalordirti. La classe di quest'anno è spaventosamente anonima. Qualcuno brano ma nessuno interessante."

Se poi si aggiunge anche che alcuni degli allievi non sono volti così sconosciuti, ma hanno legami con alcuni ex alunni di Amici, allora aggiungiamo anche la polemica su eventuali raccomandazioni nel programma. Insomma, l'edizione di quest'anno di Amici non piace? A giudicare dai numeri non sembra così, però, è inevitabile che un format che va avanti da tanti anni, per mantenere alti gli ascolti, debba adottare di volta in volta nuove soluzioni, molte delle quali non sempre entusiasmano il pubblico.

Chissà che con il serale la situazione non migliori. Non ci resta che aspettare e vedere.

Scopri le ultime news su Amici