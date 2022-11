Amici 22, bufera sul programma: "Troppi raccomandati tra gli allievi"

Gossip TV

In questi giorni sembra crescere sempre di più il malcontento verso gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Da molti arrivano proteste sugli allievi e su eventuali raccomandazioni. Vediamo insieme cosa è successo.

Al centro delle polemiche, questa volta, non è solo uno degli allievi del programma di Amici di Maria De Filippi, ma l'intera classe. Il motivo? È presto detto: sembra che nella scuola di talenti, gli allievi di quest'anno non siano poi così sconosciuti, né alle prime armi, ma si subodora un certo profumino di raccomandazione. Sarà vero?

Amici 22: polemica contro gli allievi della scuola

Secondo Nuovo, la rivista di Riccardo Signoretti, la scuola quest'anno, contrariamente alle edizioni precedenti, non ha ammesso tra i propri banchi allievi poco conosciuti e amatoriali, ma che, al contrario, hanno già diverse esperienze e amicizie con ex volti che orbitano intorno al talent show di Canale 5.

Le polemiche sono partite da alcuni utenti sui social, riporta Nuovo, che si sono lamentati del cambio di rotta, percepito come una presa in giro nei confronti del pubblico. In particolare, il web si starebbe ribellando a quelle che sembrano essere delle vere e proprie raccomandazioni nella scuola di Amici, un'accusa molto grave e che rischia di compromettere la credibilità del programma che è uno dei più seguiti del pomeriggio di Canale 5.

Tra gli allievi colpiti da questa bufera c'è la ballerina Claudia Bentrovato, che di recente ha chiuso la sua storia con Wax, e che prima di essere ammessa nella scuola era legata all'ex allievo Samuel Barbetta, concorrente dell'edizione 2020/2021.

Ma come risponde la conduttrice del programma, Maria De Filippi, a queste insinuazioni? Sempre secondo Nuovo la padrona di casa è serena e per nulla turbata da queste polemiche che si stanno abbattendo sulla sua scuola.

