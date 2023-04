Amici 22, Giuseppe Giofrè sul suo percorso negli States: "C'è una pop star che mi ha deluso"

Gossip TV

Uno dei giudici di questa edizione di Amici, Giuseppe Giofrè si è raccontato in un'intervista, svelando quale star della musica internazionale lo ha deluso in ambito lavorativo. Ecco cosa ha detto.

Insieme a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, GIuseppe Giofrè è uno dei giudici del Serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 22, Giuseppe Giofrè sul suo percorso negli States

Intervistato da Vanity Fair, il ballerino ed ex allievo di Amici ha raccontato della sua esperienza negli Stati Uniti, dove ha lavorato - dopo la vittori nell'undicesima edizione del talent - con star internazionali come Dua Lipa, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e Jennifer Lopez. E sembra che proprio JLo sia stata per lui una grande delusione, nonostate Giofrè ne apprezzi l'etica sul lavoro e la natura perfezionista che la porta a visionare ogni minimo dettaglio:

"Nel 2014 dovevo lavorare con Jennifer Lopez: era la prima artista internazionale con cui avrei lavorato. Mi avevano preso una residency a Las Vegas, ma poi hanno accampato delle scuse e mi hanno cacciato...Ci sono rimasto male. Ma, dopo una settimana ho iniziato un tour con Taylor: doveva andare così"

Nell'intervista, Giofrè ha anche raccontato del grande rapporto di stima e affetto che lo lega a Maria De Filippi, conduttrice del talent, che sempre lo ha sostenuto e guidato. Dopo Amici, il ballerino ha in programma di tornare in America, ma ha anche diversi impegni che lo terranno occupato qui in Italia, come la presentazione del film L'estate più calda, diretto da Matteo Pilati, e nel quale ha una parte. Sul suo ruolo di giudici di Amici 22, Giuseppe ha ammesso che cerca sempre di essere onesto, ma di dare giudizi costruttivi, non "cattivi":

"Sono stato dall'altra parte, perciò, i miei giudizi sono duri ma fino a un certo punto. Cerco di dare opinioni che possano spronare l'artista che ho davanti. Non diro mai 'non mi piaci', perché i miei gusti sono diversi da quelli di altre persone e il mio ruolo è quello di trovare il lato positivo, la bellezza, in chiunque"

Scopri le ultime news su Amici