Amici 22, Giuseppe Giofrè su Maria De Filippi: "Ci capiamo con uno sguardo"

Giuseppe Giofrè, uno dei giudici della ventiduesima edizione di Amici, ha raccontato del legame bellissimo che lo unisce alla conduttrice Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Per il Serale di quest'anno ad Amici ha fatto ritorno un ex allievo del talent di Canale 5, Giuseppe Giofrè. Il ballerino, dopo le numerose esperienze internazionali, ha deciso di rientrare in Italia e essere giudice della ventiduesima edizione del programma che l'ha lanciato e con la cui conduttrice, Maria De Filippi, ha un rapporto speciale.

Amici 22, Giuseppe Giofrè e il rapporto con Maria De Filippi

Intervistato da Vanity Fair, il ballerino ha rivelato della sua esperienza dello show di Canale 5 e del rapporto con la sua conduttrice, Maria De Filippi. Giuseppe Giofrè ha rivelato di essere tornato single da poco e che ora vuole solo concentrarsi sul suo percorso lavorativo. Come già in un'altra occasione, il ballerino ha dimostrato il suo affetto e stima per la conduttrice, Maria De Filippi, definita una seconda madre:

"Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma e Amici è casa. Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì e sono sempre tornato a lavorare in America. Questo è un ritorno momentaneo alle origini, sono qui sono per Maria."

Il ballerino ha speso elogi e parole affettuose per De Filippi, rivelando che non è solo come appare in tv:

"Lei non è come la conoscete: è ancora meglio. In tv si trattiene un po', ma è di un'umanità e di una sensibilità straordinarie. Ti sa leggere dentro e ci parliamo solo con gli sguardi, l'empatia è il suo pregio più grande."

