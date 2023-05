Amici 22, Giuseppe Giofrè sarà uno dei prof della prossima edizione? L'indiscrezione

Gossip TV

Giuseppe Giofrè è stato uno dei giudici di questa edizione di Amici. Ma l'anno prossimo potremo trovarlo anche tra i prof del talent. Ecco cosa sappiamo!

Tra i giudici di Amici 22, Giuseppe Giofrè è un volto che i fan del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno imparato a conoscere e ad amare, già prima di questa edizione. Alcuni rumors dicono che per il prossimo anno, il ballerino sarà anche nel corpo docenti della scuola di Amici.

Amici 22, Giuseppe Giofrè prossimo prof?

Il ballerino è uno dei più affermati professionisti nel suo settore e, dopo aver affrontato il percorso nel talent, è volato alla volta degli USA, dove ha collaborato con alcune delle pop star più in voga, da Taylor Swift a JLo, Dua Lipa e molte altre. Quest'anno è ritornato nel luogo in cui ha mosso i suoi primi passi ed è stato uno dei tre giudici di questa edizione di Amici. Secondo un'indiscrezione che riporta il settimanale Vero, il ballerino potrebbe non concludere qui la sua collaborazione con il talent.

Infatti, pare che nella prossima edizione, Giofrè potrebbe far parte del team di professori della scuola, i coach che guidano i ragazzi e che nella fase del Serale sono a capo delle squadre composte dagli allievi che accedono alla seconda fase di Amici. Quest'anno, i team erano tre: i Todarisa, formati da Raimondo Todaro e Arisa, i due professori che - secondo diverse voci -dovrebbero lasciare la scuola e non tornare l'anno prossimo, i CuccaLo, formati da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, che con le loro esibizioni hanno infiammato lo studio di Canale5 e i ZerbiCele, formati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i due prof. più severi in assoluto della scuola.

Se l'uscita di scena di Raimondo Todaro fosse confermata, allora, sarebbe plausibile pensare che un altro prof. di ballo dovrebbe fare il suo ingresso nella scuola e la scelta potrebbe ricadere su Giofrè, visto anche il rapporto di stima e amicizia che lo lega a Maria De Filippi.

