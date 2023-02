Amici 22, Giulia Stabile svela la verità sul rapporto con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Gossip TV

Le confessioni inedite dell'amata ballerina professionista di Amici 22.

Giulia Stabile è uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico di Canale 5. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosissimi fan sui social, la ballerina professionista della ventiduesima edizione di Amici ha parlato di questa sua nuova esperienza nella scuola e del rapporto nato con i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Giulia Stabile a cuore aperto sulla sua esperienza ad Amici

Momento d'oro per Giulia Stabile. Dopo la vittoria ad Amici, per la ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi si sono aperte anche le porte della co-conduzione e del doppiaggio. Interpellata sui social da alcuni suoi fan in merito alla sua nuova esperienza da professionista, la fidanzata di Sangiovanni ha confessato:

Mi accorgo di avere una consapevolezza del mio corpo (su quel palco) molto diversa anche in confronto all’anno scorso. L’emozione prima di entrare c’è sempre. Anche un po’ di paura di sbagliare e di non rispettare le mie aspettative (forse sempre troppo alte). Per il resto si lavora tutti i giorni tantissimo. Ci sono tantissime cose a cui pensare, coreografie da imparare, da passare ai ragazzi. Sto cercando il tempo anche per poter studiare e crescere ancora di più...

Sono contentissima di sentire ogni giorno parole bellissime nei miei confronti da tantissima gente di diverse fasce d’età - ha continuato Giulia - Spesso ricevo insulti da account falsi. Capita anche di ricevere critiche sul mio aspetto fisico, la mi relazione, la mia persona, i lavori e le esperienze che faccio. Ma le loro parole non cambiano la mia vita. Sangiovanni? Stiamo bene insieme.

A proposito invece del rapporto con Zerbi e la maestra Celentano, la ballerina di Amici 22 ha dichiarato:

Mi piace molto la maestra, siamo sempre andate molto d’accordo in realtà. Dopo Amici ho avuto la possibilità di conoscerla ancora di più. Oltre che darmi spesso consigli la trovo molto simpatica ed è piacevole passare del tempo con lei. Due estati fa abbiamo anche fatto un lavoro insieme per Netflix molto carino. Zerbi è come un altro papà. Lui è un vero amico per me, sempre presente. Che dire, è una persona alla quale non si può non volere bene.

