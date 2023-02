Amici 22, Arisa mette alla prova Cricca che sbotta: "E’ una cattiveria, sono ferito"

Gossip TV

Cricca deluso dal comportamento assunto da Arisa nei suoi confronti.

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 22. Dopo Rudy Zerbi, anche Arisa ha deciso di mettere alla prova Cricca assegnandogli un compito insolito. Compito che ha demoralizzato il giovane allievo di Lorella Cuccarini, il quale non è riuscito a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione.

Cricca ferito da Arisa: ecco cosa è successo ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22, Cricca ha ricevuto un nuovo compito da parte di Arisa. L'insegnante della famosa scuola di Canale 5 ha chiesto al giovane cantante della ventiduesima edizione del talent show di comporre delle barre senza l’aiuto di internet. L'intento di Arisa è quindi quello di metterlo alla prova facendogli raccontare qualcosa di sé senza farsi aiutare da nessuno:

Caro Cricca, l'identità è fondamentale e ognuno di voi ne deve avere una molto chiara. Nelle performance che hai fatto finora hai dimostrato di saper cantare bene cose diverse, ma non ho mai percepito nulla che raccontasse di te [...] La tua identità artistica non mi sembra ancora definita...vorrei che tu provassi a raccontare qualcosa di tuo senza farti aiutare da nessuno. Fino alla prossima puntata non avrai il tuo telefono e non potrai usare internet. Nelle barre che scriverai dovrà esserci qualcosa di te.

Il compito di Arisa ha letteralmente destabilizzato Cricca. L'allievo di Lorella Cuccarini si è detto infatti in disaccordo sul fatto di non avere un’identità artistica e spiegato perchè non scrive le barre nelle cover:

Non condivido che io non abbia un'identità...la mia identità la metto nei miei pezzi. Privarmi dell'aiuto delle persone con cui collaboro è una cattiveria, non sono d'accordo. Finora ho sempre avuto dei pezzi intoccabili, il suo pensiero rimane questo cioè che non ho un'identità perché ho delle persone che mi aiutano. Non credo ci sia niente da vergognarsi, anzi ne vado fiero. Sono ferito!

