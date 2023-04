Amici 22, Giulia Stabile spiazza sul cast del Grande Fratello Vip: "Ecco chi mi piaceva"

Gossip TV

La ballerina professionista di Amici rivela i suoi concorrenti preferiti del Grande Fratello Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, è stata una delle più discusse di sempre. A commentare i concorrenti che hanno animato la Casa di Cinecittà quest'anno ci ha pensato l'amatissima ballerina professionista del Serale di Amici 22, Giulia Stabile.

La confessione di Giulia Stabile su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Giulia Stabile è uno dei volti più amati e apprezzati di Amici. A grande sorpresa, la ballerina professionista del Serale è entrata in uno space di Twitter sugli Oriele e, tra le tante cose, ha svelato chi sono i suoi due concorrenti preferiti della settima edizione del Grande Fratello Vip e ricordato l’uscita di scena di Riccardo Fogli:

Sì ho visto il GF Vip. Ci sono stati alcuni che mi piacevano. C’è stato un momento che mi piaceva tanto quello che aveva fatto Uomini e Donne in passato, Daniele, il veneto. I veneti sono nel cuore tutti. E poi in realtà anche Oriana mi stava molto simpatica. Riccardo Fogli, che ha bestemmiato? Sì ho visto, è rimasto nemmeno un giorno ed è la stessa cosa che è successa a L’Isola dei Famosi ad un altro cantante.

Per chi non lo sapesse, Giulia è finita al centro del gossip per la sua relazione con Sangiovanni. Vista l'assenza sui social, in molti avevano infatti pensato a una crisi tra i due artisti. Crisi che è stata prontamente smentita dalla ballerina di Amici: "Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male".

