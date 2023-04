Amici 22, Federica Andreani scrive una commovente lettera ad Angelina: "Ti ringrazio perché..."

Gossip TV

Angelina festeggia il suo compleanno ad Amici e riceve una dolce lettera da parte di Federica.

Nella scuola di Amici 22 è nata una bellissima amicizia tra Federica Andreani e Angelina Mango. In occasione del compleanno della cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, l'allieva di Arisa ha deciso di scriverle una dolcissima lettera per ribadirle il suo affetto.

La lettera di Federica per Angelina ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici è andato in onda il compleanno di Angelina Mango. La bravissima cantante della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi è stata accolta dai suoi compagni di avventura tra canzoni e balletti di festeggiamento. Non solo. La cantante ha ricevuto una commovente lettera da parte della sua amica Federica Andreani:

Io grazie a questo posto ho trovato una grande amica, una pazza come me, una confidente, un’alleata. Quando sono triste per qualcosa e tu mi fai quella faccia buffa, mi fai tornare subito il sorriso. Ti ringrazio perché condividi con me tutte le tue paure e le tue fragilità e anche le cose che ti sembrano imbarazzanti perché sai che io non ti giudicherei mai. Io sono la prima persona a cui fai ascoltare le tue creazioni, nonostante la poca esperienza mi chiedi sempre un parere.

Ammiro la tua forza nella vita, ammiro la tua intelligenza e ammiro molto la tua umiltà che ti contraddistingue sempre e che ti rende ancora più gigante. Oggi è un giorno importante per te, lo stavi aspettando con tanta importanza da fare il countdown. So che purtroppo non possono esserci qui le tue persone del cuore, ma spero con tutto il cuore di riuscire a farti sentire a casa anche qui in mezzo a noi. Rimani sempre così come sei. Ti voglio bene.

Ricordiamo che la quinta puntata del Serale di Amici 22 andrà in onda sabato 15 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Con l'eliminazione di Alessio Cavaliere, i ragazzi ancora in gara sono: Wax, Federica, Mattia Zenzola, Maddalena Svevi, Angelina, Cricca, Aaron, Isobel e Ramon Agnelli.

