Amici 22, Gianmarco Petrelli sempre più vicino a Isober Kinnear, l'abbraccio tra i due nel dopo gara

Ad Amici di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso, da qualche settimana, Isobel Kinnear, ballerina australiana di grande talento, con cui Gianmarco Petrelli è diventato rapidamente amico. Ma è solo amicizia? Vediamo cos'è successo.

Nel daytime di ieri pomeriggio, mercoledì 14 dicembre, è andata in onda la gara di ballo tra Gianmarco, Ramon e Isobel. A vincere il premio World of Dance è stata la ballerina australiana. E, dopo la gara, c'è stato un dolce momento tra lei e Gianmarco.

Ad Amici Gianmarco e Isobel sono sempre più uniti

Isobel è arrivata nella scuola da poche settimane, ma con il suo carattere solare si è fatta subito strada nel cuore dei compagni con cui condivide il percorso ad Amici di Maria De Filippi. Nonostante non parli ancora benissimo l'italiano, la ballerina supera gli scogli generati dalla barriera linguistica con grande scioltezza, soprattutto, se c'è un compagno di scuola che ti aiuta a imparare la lingua.

E sì, perché in un video postato su TikTok da Gianmarco Petrelli, si possono vedere lui e Isobel mentre coniugano, con qualche inciampo, i verbi, tra i sorrisi divertiti di NDG. Nel daytime di ieri pomeriggio, inoltre, i due ballerini, insieme a Ramon si sono confrontati per la vittoria del titolo World of Dance. La gara è stata giudicata da Andrea Alemanno e a risultare vincitrice è stata Isobel. Presa dall'entusiasmo della vittoria, la ballerina ha abbracciato prima Ramon e poi Gianmarco, con cui l'abbraccio è durato un po' di più.

Anche negli spogliatoi, i tre si sono lasciati andare a risate e complimenti vicendevoli, con Isobel che dichiarava: "Sono orgogliosa di noi". Gianmarco le si è poi avvicinato e ha iniziato ad arruffarle i capelli e lei ne ha approfittato per abbracciarlo nuovamente. Si tratta ovviamente di abbracci amichevoli, anche perché il ballerino è fidanzato con Megan, nonostante ci siano spesso con lei alti e bassi. Inoltre, lo stesso ballerino ha ironizzato sull'ennesima vittoria collezionata dalla ballerina australiana, la cui bravura è innegabile: "Ci siamo fatti tre mesi tranquilli senza sta ragazzetta qua, ma ora che c'è lei, i primi posti sono sempre occupati" ha detto scherzando.

