Amici 22, Gianmarco Petrelli lancia una bomba contro Raimondo Todaro, è scontro tra allievo e maestro

Nel daytime di ieri ad Amici, Gianmarco Petrelli si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto forti su Raimondo Todaro. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici di ieri mercoledì 25 gennaio il ballerino Giamarco Petrelli ha ricevuto un compito dal maestro Raimondo Todaro: una coreografia molto complessa, da eseguire in boxer e a piedi nudi. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Gianmarco prova molto imbarazzo per le sue gambe e il compito, con questa richiesta, è anche una frecciatina alla collega di Todaro, Alessandra Celentano, che più volte ha chiesto che i ballerini non si coprissero eccessivamente durante il ballo.

Amici 22, Gianmarco Petrelli risentito dal compito di Raimondo Todaro

Gianmarco si è mostrato molto preoccupato per questo compito, sia per le sue insicurezze personali, sia perché teme per il suo posto nella scuola: nell'ultima puntata domenicale, infatti, Celentano ha chiesto e ottenuto un banco per il ballerino napoletano Paky, sfidante di Samu. L'ansia e lo stress per tutto questo spingono Gianmarco a uno sfogo con Megan e Ramon, i quali cercando entrambi di rassicurare il loro compagno e spronarlo a dare il meglio di sé per superare questo compito.

Durante la conversazione, Gianmarco non può trattenersi dal lanciare delle accuse contro il maestro di ballo, con cui non è mai andato molto d'accordo:

"Nella stessa puntata eliminazione e umiliazione insieme. In fatto di assegnazioni, nessuno mi ha mai messo così tanto in difficoltà. Con lui mi intoppo. Al serale senza di me che fa, che i suoi allievi li gestisce la maestra! Lui si sfoga con queste buste, mi sono rotto i c****** di subire. Da quando la maestra ha preso Paky sto sotto un trneo, mi sto dando per sconfitto ormai. Non lavorerò da sconfitto, ma..."

Chissà come reagirà Raimondo Todaro a queste parole, vedremo un nuovo confronto come quello con Mattia Zenzola?

