Amici 22, Gianmarco Petrelli attaccato sui social, il doloroso sfogo con i compagni

Nel corso del daytime di ieri ad Amici, Gianmarco Petrelli ha abbassato la sua corazza e si è lasciato andare a un lungo sfogo a causa di alcuni commenti negativi letti sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di Amici di ieri Gianmarco Petrelli si è sfogato con un lungo pianto per alcuni commenti negativi letti sui social. Il ballerino si era nascosto in casetta, per non farsi vedere ed è stato raggiunto dalla fidanzata, Megan Ria.

Amici 22, Gianmarco Petrelli si lascia andare a un lungo pianto

Gli ultimi tempi non sono stati facili per il ballerino: oltre al normale stress per la situazione del Serale, si è aggiunto anche uno scontro con Raimondo Todaro, che ha messo in dubbio le sue capacità e, ovviamente, c'è sempre il timore di uscire dal programma. E, come se non bastasse, il ragazzo ha rivelato di aver visto dei video su TikTok nei quali c'erano diversi commenti negativi su di lui:

"Ho rivisto i filmini di Amici, poi ho spento perché mi facevano male. Fanno le clip su Paky, Samu e Alessio, su quanto sia forte la classe di hip hop, poi scrivono 'Gianmarco non è assolutamente al loro livello', 'è il più scarso di tutti', 'confermo, è il meno bravo tra i tre'. Non so, è che è una cosa di cui ho sempre sofferto. Mi capitava a 7anni di aver paura di essere escluso e ora succede di nuovo a 22. Mi fa male questa cosa, non solo per la danza, ma anche umanamente. Forse questa è sempre stata la mia paura più grande. Poi mi ha portato a essere ironico per mascherare. Nasce tutto dalla paura di essere escluso."

Per il ballerino si prospettano momenti duri: dovrà davvero impegnarsi per ottenere una maglia per il Serale e dimostrare che quei commenti non corrispondono al vero.

