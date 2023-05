Amici 22, Gianmarco, Cricca e Ramon protagonisti di un divertente video in taxi: lo scherzo è servito! [VIDEO]

Gossip TV

Durante una corsa in taxi, i tre ex allievi di Amici, Gianmarco, Cricca e Ramon hanno girato un video in cui chiedevano al tassista se conoscesse un cantante di nome...Cricca. Vediamoli insieme in questo divertente video!

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi nascono spesso legami fortissimi di amore e amicizia che superano la fine del talent e proseguono fuori. Sembra essere il caso di tre ex allievi di questa ventiduesima edizione del programma di Canale5: stiamo parlando di Gianmarco Petrelli, Cricca e Ramon Agnelli.

Amici 22, Ramon, Cricca e Gianmarco protagonisti di un divertente video

Il ballerino della squadra di Alessandro Celentano ha pubblicato un divertente video sul suo account di TikTok nel quale si può vedere Gianmarco, durante una corsa in taxi, insieme agli amici ed ex allievi Cricca e Ramon Agnelli. Nella registrazione si vede il ballerino chiedere al tassista se conosce un cantante di nome Cricca, ma l'uomo sembra ignaro di chi sia l'artista in questione, per di più ignorando che sia presente in quel momento nel suo taxi!

Gianmarco prosegue lo scherzo, decidendo di descrivere lo stile dell'amico e cantante con una delle critiche che più gli venivano rivolte nel talent:

"Ma non è che c'è una radio dove passano Cricca? Ah, non lo conosce? Cricca è un cantante molto...sconosciuto. Ha uno stile molto antico. Ogni tanto, ma raramente eh, lo passano alla radio. Ma se chiedo in giro nessuno sa chi è!"

Amici 22, Ramon si racconta a Verissimo Leggi anche

Il ballerino, tra le risate trattenute di Cricca, prosegue dicendo che l'artista in questione è romagnolo e faceva piadine in gioventù, per poi decidere di passare alla musica - "Ed è qui che ha fatto l'errore" si è intromesso ironico il Cricca in questione - e chiede di nuovo al tassista di poter ascoltare una canzone del cantante su Spotity. Dopo aver ascoltato uno dei successi del cantante, Se mi guardi così, Gianmarco chiede al tassista cosa ne pensa e l'uomo risponde che è bravo, però non è il suo genere...troppo melenso!

Scopri le ultime news su Amici