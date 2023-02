Amici 22, Garrison Rochelle attacca Alessandra Celentano con una lunga lettera

Gossip TV

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è in corso una nuova polemica, generata da una lettera dell'ex professore Garrison verso Alessandra Celentano. Scopriamone insieme il contenuto.

Garrison Rochelle e Alessandra Celentano si scontravano spesso già quando erano nella scuola di Amici insieme, a causa della diversa visione del modo di vedere la danza. E, ora, che l'ex professore ha abbandonato da tempo il programma di Maria De Filippi - al di qualche incursione come giudice - si pensava che la rivalità si fosse esaurita. Ma, invece, è stata accesa una nuova polemica, servita con una lunga lettera di Garrison ad Alessandra Celentano.

Amici 22, polemica tra Garrison e Celentano

La lettera è stata pubblicata sul settimanale DiPiù ed è ricca di commenti piuttosto aspri nei confronti della maestra di ballo. Nonostante ci tenga a specificare di avere un bel legame con lei e di esserle affezionato, Garrison ha anche sottolineato quanto a volte i commenti severi della collega lo abbiano ferito. L'ex professore sa benissimo di aver avuto tanti battibecchi con la collega, che nascevano proprio da una diversa concezione della danza.

Se, infatti, Alessandra Celentano ha sempre sottolineato che la tecnica debba essere alla base di un ballerino, per Garrison sono le emozioni che si trasmettono a dare valore al ballo e su questo punto i due si sono sempre scontrati. L'ex professore ha anche ricordato che è stato lui a consigliare a Maria De Filippi - con cui Celentano ha un'amicizia ormai ventennale - di assumerla, perché riteneva che fosse un'ottima professionista.

Oggi, a distanza di anni, però, è anche convinto che la collega sia eccessivamente severa:

"Tu ordini e non insegni, ti assicuro che le stesse cose le puoi dire con più gentilezza. Poi, scusa la franchezza, ma sei troppo selettiva"

In effetti, ancora in questa edizione, Alessandra Celentano ha continuano a sostenere la sua linea di pensiero, eppure, ci sono state anche delle aperture verso gli allievi, ai quali ha dimostrato umanità e gentilezza: con Rita, sua ex allieva, ad esempio, o anche con Samu al quale ha promesso la borsa di studio di una prestigiosa Accademia di Monaco. Per non parlare dell'ultimo incontro avuto con gli allievi di ballo, nei quali sottolineava che non voleva strumentalizzarli, ma insegnare loro qualcosa.

Insomma, forse, le accuse di Garrison potrebbero non essere così veritiere al 100%, ma resta il fatto che è ancora vero che Celentano abbia una certa idea del corpo di un ballerino e di come ancora bacchetti gli allievi per la loro fisicità.

