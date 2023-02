Amici 22, Alessandra Celentano convoca degli allievi e ribatte alle parole di Raimondo Todaro: "Non voglio strumentalizzarvi"

Gossip TV

Nel daytime di Amici, in onda ieri mercoledì 1° febbraio, Alessandra Celentano ha convocato tre allievi di ballo per dimostrare che le parole espresse da Raimondo Todaro in puntata erano ingiuste e sbagliate. Vediamo cosa è successo.

Le polemiche tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono ormai all'ordine del giorno per la scuola di Amici di Maria De Filippi. Nell'ultima puntata andata in onda domenica 29 gennaio, Todaro aveva affermato che dopo 5 mesi dall'inizio dell'esperienza, i ballerini dovevano aver raggiunto una certa preparazione e che Gianmarco, a cui aveva assegnato un compito molto difficile, non l'aveva eseguito come avrebbe dovuto.

Amici 22, Alessandra Celentano convoca i ballerini e replica alle accuse di Todaro

Alessandra Celentano ha deciso, non accettando le motivazioni espresse da Todaro, di convocare i ballerini Samu, Mattia e Gianmarco per mostrare loro di nuovo la coreografia eseguita in puntata e ha chiesto loro se qualcuno di loro avrebbe voluto provare a realizzarla. Mattia si è subito proposto perché vorrebbe mettersi alla prova e imparare nuove cose in sala singolarmente con i maestri. Al che Celentano ha chiesto loro se erano giuste le parole di Raimondo Todaro:

"Non voglio usare voi, strumentalizzarvi a mio piacimento per dimostrare cose. Secondo il discorso di Raimondo dopo 5 mesi voi dovreste fare questa coreografia. Siete d'accordo?"

I ragazzi hanno affermato che questo ragionamento del maestro nei confronti di Gianmarco non aveva senso, perché il compito era troppo difficile e Samu ha sottolineato che in una settimana non era possibile prepararlo, perché l'allievo mancava anche di aclune caratteristiche che si sviluppano dopo anni. Alessandra Celentano si è detta d'accordo con loro e ha aggiunto:

"Ragazzi, ma neanche dopo 10 anni di Accademia si può raggiungere alcuni livelli, sarebbe come dire che 5 mesi qui sono 10 anni di studio. Avrei preferito maggiore onestà, che Todaro dicesse 'Gianmarco non mi piace e gli do questo compito per dimostrare che non è all'altezza' e non girarci intorno e trovare mille scuse. La conclusione è che nessuno di voi è in grado di fare questo compito e io non vi ho voluto appositamente assegnare questo compito."

Le parole della maestra spingono Samu a proporsi di fare questo compito, anche se il ballerino sa benissimo che non lo farà al meglio. Però si sente spronato e vuole provarci. Ci riuscirà?

