Amici 22, Francesca Tocca incinta? La ballerina accusa:"Fate pace con il cervello!"

Durante il Serale di Amici, la ballerina Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, non si è esibita, scatenando rumors su un'eventuale gravidanza. Ecco cosa ha risposto la diretta interessata.

La prima puntata del Serale della ventiduesima edizione di Amici è andata in onda sabato 18 marzo su Canale 5 e ha già scatenato diversi gossip e polemiche. Tra gli ultimi rumors, uno ha riguardato la ballerina professionista Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro.

Amici 22, rumors di una gravidanza per Francesca Tocca. Lei risponde così: "Fate pace con il cervello"

Durante la prima serata del Serale di Amici 22, Francesca Tocca non si è esibita come suo solito, ma è salita sul palco solo per portare il guanto di sfida tra i professori. Il pubblico non ha potuto non notare che la ballerina indossava un blazer che le nascondeva le forme e che non ha mai ballato come gli altri professionisti. Il primo pensiero dei fan, unito al fatto che Tocca è stata assente per alcune settimane dal programma, è stato che la ballerina fosse in dolce attesa.

In molti hanno anche pensato che la notizia della gravidanza potrebbe essere vera perché Maria De Filippi ha proposto a Benedetta Vari, allieva di questa edizione eliminata prima del Serale, di continuare a ballare nel programma come compagna di Mattia Zenzola, ruolo che avrebbe potuto essere assolto proprio da Francesca Tocca. I fan sembravano oltremodo entusiasti della possibile gravidanza, anche perché avrebbe smentito eventuali voci di una crisi con il marito Raimondo Todaro. Ma a sorpresa, è arrivata la risposta della diretta interessata a smentire ogni cosa.

Infatti, in una storia sul suo profilo Instagram, la ballerina ha voluto commentare personalmente i vari rumors che hanno interessato lei e la sua vita privata negli ultimi mesi:

"Prima ero in crisi...Ora sono incinta...Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c'è il rischio che iniziate a diventare poco credibili..."Smentisco tutto ovviamente". Notte"

