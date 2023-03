Amici 22, il Serale: critiche e polemiche del pubblico contro il programma

Gossip TV

Ieri, sabato 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, oggetto di diverse critiche sui social. Cos'è successo? Scopriamolo insieme.

Ieri sera, sabato 18 marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5 è entrato nella sua fase finale e sono già state molte le polemiche che si sono susseguite durante questa prima serata.

Amici 22, com'è andata la prima puntata del Serale?

Non solo abbiamo assistito a un Cristiano Malgioglio show contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ma il pubblico si è rivoltato sui social per le decisioni di eliminare due artisti del programma che, secondo molti, non meritavano di lasciare il talent. La prima manche ha visto trionfare la squadra di Zerbi e Celentano, con la vittoria di Isobel contro Maddalena Svevi e nel ballottaggio finale si sono sfidati Cricca, Maddalena e Megan.

A dover abbandonare la scuola è stata Megan e all'annuncio della sua eliminazione l'intera classe di allievi si è sciolta in lacrime, tra tutti Gianmarco Petrelli, suo compagno in questi mesi. Ma se per Megan è stata la commozione l'emozione più diffusa, perché si è sempre distinta per la sua gentilezza e bravura e dispiaceva sinceramente vederla andare via, per la seconda eliminazione del Serale ci sono stati pareri discordanti.

Durante la seconda manche del programma a sfidarsi sono stati Piccolo G e Mattia Zenzola e a trionfare è stato quest'ultimo, anche a causa di un esibizione non molto riuscita del cantante della squadra di Zerbi, tanto che in molti hanno pensato che sarebbe stato Piccolo G a dover lasciare la scuola. Ma nell'ultima manche del talent, durante il ballottaggio tra Maddalena, Angelina Mango ed NDG, è stato proprio quest'ultimo ad avere la peggio e così ha sfidato Federica Aversani in un'ultima sfida, perdendola. NDG ha dovuto, perciò, abbandonare la scuola e ha ringraziato tutti per il percorso svolto nel programma.

Tuttavia, secondo molti del pubblico, l'eliminato sarebbe dovuto essere Piccolo G, dato che la sua esibizione era stata davvero pessima, mentre NDG aveva dato ottima prova di sé.

