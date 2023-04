Amici 22, Federica Andreani torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ho avuto la possibilità di..."

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social della cantante Federica Andreani dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 22.

Dopo Alessio Cavaliere, anche Federica Andreani è stata eliminata dal Serale di Amici 22. La bravissima cantante della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Arisa ha perso al ballottaggio finale contro il ballerino Ramon Agnelli ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Il ritorno sui social di Federica Andreani dopo Amici

La quinta puntata del Serale di Amici 22 è stata davvero tosta per Arisa, che ha dovuto salutare la sua amata allieva Federica Andreani. A pochi giorni dalla sua eliminazione, che ha spiazzato e destabilizzato tutti i ragazzi della scuola, la giovane cantante è tornata sui social per fare un breve bilancio del suo percorso e ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi:

Con questo post voglio ringraziare tutti voi che mi supportate costantemente, che spendete per me bellissime parole, che mi fate sentire sempre il vostro calore, che mi seguite dal principio rendendo il tutto più bello. Questo percorso ad Amici è giunto al termine ed io mi porto a casa un bagaglio enorme, una bellissima esperienza nella quale ho avuto la possibilità di crescere, conoscere tante belle persone e fare tante esperienze emozionanti. Ora inizia un nuovo capitoloo!!

Con l'eliminazione di Federica da Amici, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Mattia Zenzola e Wax per il team capitanato da Arisa e Todaro; Maddalena Svevi, Cricca e Angelina per la squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Aaron, Isobel e Ramon Agnelli per il team Zerbi-Cele.

