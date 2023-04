Amici 22, c'è del tenero tra Wax e Angelina Mango? Il mistero delle scene tagliate

Gossip TV

Ad Amici, i fan del programma hanno notato la crescente complicità tra Wax e Angelina Mango e complice alcune scene che sono state tagliate dalla messa in onda, il gossip si è diffuso a macchia d'olio. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è insolito che nascano coppie e si formino nuovi amori: anche in questa edizione non sono mancate le love story che hanno fatto sognare i fan, come ad esempio quella tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli o quella tra Federica Andreani e Piccolo G. Ma c'è anche una coppia di amici del talent di Canale 5, che i fan amerebbero veder sbocciare, ma che per il momento sembra essere legata solo da grande complicità: stiamo parlando di Wax e Angelina Mango.

Amici 22, c'è del tenero tra Wax e Angelina Mango?

Molti dei fan hanno notato quanto tra Angelina e Wax si sia instaurato un fortissimo legame: la cantante di Lorella Cuccarini ha espresso il suo affetto e la sua amicizia per il cantante pupillo di Arisa ed è una delle poche a riuscire ad avgere su di lui un effetto calmante. Wax a sua volta è in grado di spronare Angelina ed è corso a consolarla in più di un'occasione. Ma tra i due c'è solo amicizia? Angelina quando è entrata nella scuola ha dichiarato di essere felicemente fidanzata, ma il settimanale Novella 2000 ha evidenziato che ci sono alcuni indizi che potrebbero far pensare che tra i due cantanti possa esserci molto di più di un'amicizia.

Il settimanale, infatti, ha sposato la teoria dei fan secondo cui i due sarebbero più che amici e ha affermato che:

"I fan sono sempre più sicuri che tra Angelina e Wax si sia instaturato un qualche tipo di rapporto romantico. Per alcuni di loro non si tratterebbe di amicizia, ma di qualcosa di più profondo. Il tutto è partito da un daytime di qualche giorno fa: prima che venisse dato l'annuncio da parte di Maria De Filippi in casetta c'è stato un attimo di pausa che non è stato mostrato. Nel momento in cui è partita la registrazione vediamo Wax senza maglietta e Angelina venire dalla stessa direzione e tornare a sedersi. Questi due elementi hanno insinuato il dubbio tra gli appassionati."

Oltre a questo momento, inoltre, sembra che anche altre scene tagliate dalla produzione mostrino che tra i due cantanti ci sia un legame profondo: infatti, su Twitter molti fan hanno notato come la produzione possa aver tagliato un momento tra Angelina e Wax subito dopo l'eliminazione di Federica Andreani. Angelina, molto amica di Federica, era in lacrime in giardino e sembra che Wax si sia avvicinato per consolarla, come mostrano alcuni fotogrammi che mostrano delle scarpe che corrispondono a quelle del cantante avvcinarsi alla porta del giardino.

