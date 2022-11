Amici 22, ex professore attacca Selvaggia Lucarelli: "La Celentano dei poveri"

Gossip TV

Un duro attacco su Twitter da parte di Luciano Cannito, ex professore della scuola di Amici contro Selvaggia Lucarelli. Sono volate parole pesanti. Ecco cosa è successo.

Sono giorni difficili questi per Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle, oltre ad aver subito la perdita di sua madre, si è trovata ad affrontare diverse critiche e attacchi. L'ultimo di questi viene da un ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Luciano Cannito contro Selvaggia Lucarelli, volano stracci

Luciano Cannitoè un ex professore del talent show di Canale 5 e su Twitter ha lanciato un durissimo attacco contro Selvaggia Lucarelli. Non è il primo per la giornalista, che in settimana ha rilasciato un'intervista a Davide Maggio in cui rivelava molti retroscena su colleghi e sul mondo di Ballando con le Stelle.

Molte volte, Lucarelli è stata tacciata di arroganza, di non essere davvero preparata e di provocare polemiche anche dove non sono necessarie. Anche sul caso Montesano, nato proprio da un suo tweet, la giornalista è stata duramente attaccata, anche da alcuni colleghi come Enrico Mentana.

Su Twitter, Luciano Cannito ha messo in dubbio la competenza professionale di Selvaggia Lucarelli, definendola:

"Celentano dei poveri. L'unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella equitalia. Ma mentre Alessandra un po' sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell'incompetenza e un'accozzaglia di parole buttate così a caso. Quella di campa di persone che parlano male di lei, così continua a essere al centro dell'attenzione. Ogni cosa che fa o dice è pensata a tavolino. I suoi interessi iniziano da Selvaggia e terminano con Lucarelli."

A chi ha risposto che la sua doveva essere invidia professionale, Cannito ha replicato tenendo a precisare che nella sua vita, al contrario di quello che si può pensare, sta vivendo un periodo molto florido sia professionale che privato. Per lui, la danza deve essere vissuta dal vivo, come la prosa, il musical. Questa potenza, per Cannito, non può essere replicata in tv.

