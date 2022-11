Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si confessa e racconta della perdita della madre

Gossip TV

In una lunga intervista a Davide Maggio, Selvaggia Lucarelli ha raccontato alcuni momenti difficili che sta passando, come la morte della madre. Ecco cosa ha detto.

Intervista da Davide Maggio, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, si è raccontata a proposito dell'anno difficile che sta vivendo, della perdita della madre e si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe nei riguardi della collega Carolyn Smith.

Selvaggia Lucarelli: "Non mi scaglio e non faccio vittime, ma affronto le cose"

La giornalista Selvaggia Lucarelli sta vivendo un momento molto particolare: la madre Nadia, malata di Alzheimer, da 6 anni è venuta a mancare la settimana scorsa. Nonostante la sua sofferenza, la giudice di Ballando con le Stelle ha deciso di prendere parte comunque al programma, scatenando una serie di commenti negativi per il modo in cui ha scelto di vivere il lutto.

La perdita della madre la sta vivendo come una personale sconfitta, a cui ha contribuito anche una buona dose di sfortuna, questo 2022 per lei è un annus horribilis e la giornalista spera che non ci siano altre sorprese negative ad attenderla. A proposito dei commenti su come stia vivendo il lutto e che forse era troppo presto per tornare a lavorare ha risposto così:

"Per me il distacco e l'elaborazione del lutto sono iniziati molto tempo fa. Alle volte la morte non è qualcosa di negativo, a volte è sollievo. Mia madre viveva su una sedia a rotelle e fissava il muro, muta, io non credo meritasse di vivere così. Quello che non meritava era di morire col Covid, soffrendo."

Selvaggia Lucarelliè una donna molto privata, non ama spiattellare sui social la sua vita più privata e, a proposito del suo lavoro, non può non commentare negativamente quello che definisce "il giornalismo più becero". Si riferisce al silenzio dei colleghi di fronte alle umiliazioni che spesso subisce - l'ultima riguarda i cori dei tassisti che le danno della poco di buono - oppure di quanto, pur di fare un titolone, non si tenga in considerazione di ferire e non raccontare la verità, ma solo uno scoop sensazionalistico. Non manca una frecciatina alla collega di Belve, la conduttrice Francesca Fagnanie al suo modo di condurre le interviste:

"Andare a Belve non dovrebbe essere percepito come un atto di coraggio, perché altrimenti l'intervista è un'imboscata. Va bene la domanda difficile e il voler torchiare un intervistato, ma le faccette allusive, il sarcasmo, diventa tutto una provocazione e a beneficio di chi conduce l'intervista, perché l'intervistato non è tenuto in considerazione"

Poi, puntuale, arriva anche il graffiante commento su Carolyn Smith, con cui in più di un'occasione, Selvaggia Lucarelli ha avuto uno scontro. Per la giornalista, Smith ancora non si rende conto di non essere la presidente di giuria di una gara di ballo, ma di uno show televisivo. Altrimenti, non si spiegherebbero i voti alti che dà a Iva Zanicchi. Da parte di Smithc'è invidia, desidera le luci tutte per sé, almeno è ciò che pensa la giornalista.E, conclude:

"Se vuole fare il giudice di ballo seduta accanto a veri giudici di ballo lasci pure Ballando e si dedichi alle competizioni internazionali. Lei fa tv, io faccio tv e di tv so più di lei, quindi impari a rispettarmi."

Non si è risparmiata con il gruppo Ballando con le Stelle, dove tante volte ha ricevuto parole ingiuriose (Iva Zanicchi, quest'anno) da molti vip, ma dove per lei è anche possibile dire tutto ciò che pensa senza essere continuamente ripresa: "La libertà in tv è merce rara."

Infine, parole durissime anche sul caso Montesano, dopotutto, era stato proprio un suo tweet a dare l'avvio alla vicenda. Si vociferava di un possibile ritorno, ma la Rai ha bloccato ogni tentativo di riammissione e nella scorsa puntata le parole di Milly Carlucci hanno messo la parola fine alla questione

