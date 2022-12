Amici 22, duro colpo per Cricca: "Non sei stato scelto"

Gossip TV

Cricca non è stato scelto da nessun produttore, il confronto ad Amici con Lorella Cuccarini.

Brutte notizie per Cricca ad Amici. Il giovane cantante della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi è stato convocato da Lorella Cuccarini per scoprire cosa pensano i produttori discografici del suo inedito Se mi guardi così e chi ha scelto di produrlo.

Brutte notizie per Cricca: il confronto con Lorella Cuccarini ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 22 il pubblico di Canale 5 ha scoperto chi produrrà gli inediti dei primi tre classificati della gara di canto della scorsa puntata: Cricca, Angelina e Piccolo G. A differenza di Angelina, che verrà prodotta da Michelangelo, l'allievo di Lorella Cuccarini non è stato scelto da nessun produttore.

Brutte notizie quindi per Cricca. Il giovane cantante di Amici 22 è stato convocato in sala canto dalla Cuccarini dove ha scoperto, tramite un video della produzione, di non essere stato scelto da nessun produttore discografico: "Il tuo inedito è stato ascoltato dai produttori e purtroppo non sei stato scelto da nessuno di loro".

Leggi anche Piccolo G e Federica a confronto ad Amici

Conosciuto il verdetto, però, Lorella non si è persa d'animo, anzi si è detta convinta che l’inedito di Cricca raggiungerà risultati importanti anche senza l’aiuto dei produttori messi a disposizione dal programma di Canale 5:

Mannaggia. Forse non ti hanno scelto perché il tuo è un pezzo troppo melodico. Non era nel loro gusto, ma il tuo brano è una bomba. Non ho dubbi. Sono convinta che questo pezzo decollerà da solo. Stai tranquillo. Questo pezzo vola da solo.

Scopri le ultime news su Amici.