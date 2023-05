Amici 22, Cristiano Malgioglio sul talent show di Maria De Filippi: "Un programma che amavo fare da tempo"

Gossip TV

Malgioglio si sbilancia su Amici 22 a pochi giorni dalla finalissima.

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono stati i tre giudici del Serale di Amici 22. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola, il noto e amato paroliere è tornato sui social per ringraziare tutti coloro che lo hanno accopagnato in questa fantastica avventura.

Malgioglio e la confessione su Amici

Cristiano Malgioglio è stato uno dei protagonisti del Serale di Amici 22. Con la sua ironia, i suoi simpatici siparietti con gli altri due giudici e la maestra Alessandra Celentano, Malgioglio ha conquistato tutti. La sua esperienza nella scuola è stata meravigliosa proprio come ha rivelato sul suo profilo ufficiale Instagram:

Quanti talenti ad Amici hanno fatto e faranno una bella carriera. Grazie per avermi voluto in questo programma che amavo fare da tempo. La fortuna di avere accanto a me due bravi professionisti come Michele Bravi e Giuseppe Giofrè mi ha reso gioioso. Adesso cosa faro' senza di voi? Grazie davvero a tutti e in particolare a Maria De Filippi per avermi voluto in questa esperienza meravigliosa Vi amo.

Leggi anche Aaron spiazza sul suo percorso ad Amici

Malgioglio non si è mai risparmiato ad Amici 22 e, nonostante le critiche e gli scontri in studio, ha sempre portato avanti le sue idee riguardanti i ragazzi in gara. A proposito di Aaron, infatti, il giudice del Serale aveva così commentato la sua eliminazione:

Allievi talentuosi. Giovani protagonisti di domani. Mi dispiace non vedere tra i 4 ragazzi Aaron Cenere che ho trovato straordinario con una timbrica vocale accattivante. Fara' strada se avra' un repertorio all'altezza della sua voce. Lo adoro, come del resto tutti quelli che non sono alla finale.

Scopri le ultime news su Amici.