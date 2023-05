Amici 22, Cricca tra i volontari a spalare fango dopo l'alluvione in Emilia-Romagna: "Non si molla!"

Gossip TV

Anche uno degli allievi di Amici, Cricca, ha prestato aiuto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

La terribile alluvione che ha colpito diverse città dell'Emilia-Romagna, provocando disagi, feriti e 14 vittime accertate, ha mobilitato l'intervento di numerosi volontari da tutta la regione. Tra loro, anche l'allievo di Amici, il cantante Giovanni Cricca, romagnolo di nascita, per la precisione di Riccione, che ha deciso di offrire il suo contributo, aiutando a spalare fango.

Amici 22, Cricca tra i soccorritori dopo l'alluvione

L'allievo di Lorella Cuccarini si è presentato insieme ad altri soccorritori, per spalare il fango dalla città di Cesena, riempiendo i secchi d'acqua per portarla via dalle case e correndo in soccorso delle persone in difficoltà. Il cantante ha usato la sua influenza sui social per lanciare un appello e invitare anche altri romagnoli a unirsi ai soccorsi.

Nelle sue stories su Instagram, infatti, Cricca si è così rivolto soprattutto ai giovani della sua regione:

"Ciao raga! Oggi sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d'acqua, le case allagate e tutto il resto. Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo... nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C'è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d'acqua. Fate girare, la Romagna non molla!"

