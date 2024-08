Amici 22, Cricca torna a far musica dopo un periodo di silenzio: "Mi lamentavo degli ascolti su Spotify..."

Gossip TV

L'ex allievo di Amici 22, il cantante Giovanni Cricca è tornato a suonare dopo un periodo di allontanamento dal mondo della musica. Ecco cosa ha rivelato!

Tra gli allievi della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi il pubblico non avrà certo dimenticato Giovanni Cricca, il cantante originario dell'Emilia Romagna dall'animo sensibile e profondo. Scelto da Lorella Cuccarini per la sua squadra, Cricca è arrivato al Serale, ma ha poi dovuto abbandonare la scuola, in seguito a un'eliminazione. Fuori dal talent di Canale5, dopo un breve periodo di crisi e silenzio, l'artista è tornato a far musica e ha finalmente svelato cosa l'ha spinto ad allontanarsi dal mondo della musica per qualche tempo.

Amici 22, Cricca torna a cantare dopo un periodo di crisi: "Colpa degli ascolti di Spotify"

Il cantante si è distinto nell'edizione di Amici 22 per il carattere sensibile e il talento musicale, ma al di fuori del programma di Maria De Filippi non è stato facile per lui trovare un posto nel panorama musicale. Così, complici anche gli ascolti bassi dei suoi pezzi su Spotify, Cricca ha deciso di prendersi un periodo di pausa dalla musica e provare a ritrovare l'energia e la voce necessari a tornare a comporre musica.

A distanza di qualche mese da questo momentaneo ritiro, Cricca ha deciso di tornare a cantare: a Il Corriere della Sera, Cricca ha raccontato di aver fatto un lungo viaggio in Africa con la madre, per schiarirsi le idee e ritrovare la motivazione a cantare. Inizialmente, poco dopo la fine del programma, per lui era iniziato un periodo florido, fatto di concerti e incontri con i fan, che gli avevano regalato molta felicità:

" Ricordo che l’estate scorsa ero contentissimo: con la bella stagione è molto più facile essere felici, lo è per tutti, ma soprattutto lo è per chi canta in giro perché ci sono più concerti e più occasioni, per incontrare i fan o per farsi conoscere "

Ma, subito dopo, erano arrivate le prime difficoltà e i primi momenti bui, che lo avevano molto sconfortato. Una vera crisi artistica che lo aveva spinto ad allontanarsi dal mondo della musica e a concentrarsi su di lui:

" Verso gennaio sono entrato in crisi, come dicevo, ma ci tengo a dirlo non è stato nulla di serio: una crisi, per così dire, da ventenne. Non mi nascondo, mi lamentavo perché magari gli ascolti su Spotify non toccavano quelle punte, quei numeri che avevo sognato. Mi sentivo scoraggiato e di malumore. E allora sono partito in Africa con mia madre "

Amici 22, Cricca e la storia d'amore con Isobel Kinnear

La crisi di Cricca ha coinciso anche con un altro momento molto complesso per l'artista: la fine della sua storia d'amore con la ballerina Isobel Kinnear, conosciuta nel talent di Canale5. I due, dopo un breve periodo di allontanamento, si erano ritrovati più innamorati che mai, ma lo scorso inverno, la ballerina aveva lasciato intendere - da alcuni movimenti social - che tra lei e il cantante fosse tutto finito.

A metà gennaio 2024 era arrivata la conferma anche da parte del cantante, che aveva pubblicato sui social un lungo messaggio in cui svelava ai fan che era per lui un momento molto difficile e che la fine della storia d'amore con Isobel stava incidendo molto sulla sua vita:

" Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo, credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male . Non so se riuscirò a reggere il peso della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so...Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere"

Isobel e Cricca avevano intrapreso un breve flirt nella scuola, ma con l'approssimarsi del Serale le tensioni tra loro erano aumentate, al punto che avevano preferito mettere un freno alla loro relazione. Una volta fuori dal talent, tuttavia, si erano ritrovati, ma l'idillio amoroso era durato solo una manciata di mesi.

