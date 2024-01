Amici 22, Cricca conferma la fine della storia con Isobel Kinnear: l'amaro sfogo sui social!

Gossip TV

I due ex allievi di Amici 22, Cricca e la ballerina Isobel Kinnear hanno chiuso la loro relazione: a svelarlo è stato il cantante con un amaro sfogo sui social.

Una delle coppie dell'edizione di Amici22, quella formata dal cantante romagnolo Giovanni Cricca e dalla ballerina australiana Isobel Kinnear, non è più tale: ad annunciarlo è stato l'ex allievo di Lorella Cuccarini con un amaro sfogo sui social.

Amici 22, Cricca e Isobel Kinnear: al capolinea la loro storia d'amore

Cricca e Isobel erano una delle coppie più seguite uscite dalla ventiduesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi: dopo una breve rottura determinata dall'uscita del cantante dal talent, poco prima del serale, i due avevano ripreso a frequentarsi fuori dalla scuola, una volta terminata l'esperienza nel programma e in estate avevano ufficializzato la loro frequentazione.

Non solo erano apparsi insieme, anche sui rispettivi social, ma Isobel aveva preso parte a un concerto di Cricca con tanto di dedica su un enorme cartellone. La coppia era anche stata ospite a Verissimo in occasione della nuova stagione di Amici, di nuovo in onda su Canale5 a settembre e da Silvia Toffanin erano apparsi più uniti e affiatati che mai.

Le prime avvisaglie che la loro coppia si fosse sfasciata si ricavano da alcuni indizi social: le vacanze di Natale trascorse separatamente, l'assenza del partner sul rispettivo profilo e, nel corso della scorsa settimana, uno sfogo di Cricca sui social che aveva fatto preoccupare i fan e che poi il cantante aveva rimosso rapidamente. Ma, nelle scorse ore, nelle sue stories su Instagram, Cricca ha ufficializzato la fine della sua storia con Isobel pubblicando un amaro sfogo:

"Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo, credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il peso della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so...Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere."

