Amici 22, Cricca pubblica il suo primo EP: i fan restano senza parole!

L'ex allievo di Amici, Cricca, ha appena pubblicato il suo primo EP, ma i fan restano senza parole di fronte a un dettaglio sorprendente! Ecco cosa è successo!

La scuola di Amici di Maria De Filippi si rivela da sempre un trampolino di lancio per i giovani talenti italiani: ballerini, cantanti e artisti vari hanno dimostrato il loro valore, prendendo parte al programma di Canale5 e hanno ottenuto importanti traguardi e offerte di lavoro. In questa ventiduesima edizione si è distinto, ad esempio, Cricca, uno dei cantanti del team di Lorella Cuccarini.

Amici 22, Cricca lancia il suo primo EP: fan in visibilio per un dettaglio

I fan lo hanno apprezzato sia per la voce chiara e pulita e le ballad romantiche con cui ha incantato il pubblico, ma anche perché ha avuto un breve storia d'amore nel programma con un'altra talentuosa concorrente, la ballerina Isobel Kinnear. La storia tra i due è naufragata molto presto, tuttavia, i due - dopo aver dichiarato di essere disposti a una seconda opportunità, ma di volersi anche concentrare sulle rispettive carriere, sono stati pizzicati mano nella mano e insieme sono apparsi anche nelle stories di Instagram, dove era evidente la complicità tra i due.

Il cantante di Amici ha pubblicato, proprio nelle scorse ore, il suo primo EP, all'interno del quale sono presenti tutti i brani che i fan hanno imparato ad amare durante il suo percorso nel talent. Tuttavia, ai più accaniti non è sfuggito un piccolo dettaglio alquanto sorprendente. Come si può notare su Spiotify, tra le informazioni relative all'album è balzato all'occhio un nome che ha mandato in visibilio i fan. A enstusiasmare i fan, infatti, è stato il nome della casa di produzione dell'album: cricchetto snc.

Secondo questa informazione, allora, bisogna dedurre che Cricca abbia fondato la sua casa discografica e abbia, perciò, prodotto il suo primo album in maniera autonoma, affidandosi poi per la distribuzione alla ADA Music Italy.

