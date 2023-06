Amici 22, Isobel e Cricca avvistati mano nella mano? Spunta una foto rivelatrice!

Gossip TV

Su Twitter è apparsa una foto che ritrae i due ex allievi di Amici mano nella mano mentre passeggiano! Ritorno di fiamma? Scopriamo insieme i dettagli!

Isobel Kinnear e Cricca sono stati una delle coppie più seguite di questa ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina australiana e il cantante romagnolo hanno avuto una breve storia nel programma e, anche a distanza di un mese dalla fine del talent, continuano a far parlare.

Amici 22, ritorno di fiamma tra Isobel Kinnear e Cricca? Spunta una foto rivelatrice

Rispetto ad altre coppie di questa edizione, come Maddalena Svevi e Mattia Zenzola o Federica e Piccolo G, Cricca e Isobel hanno sempre mantenuto un basso profilo all'interno della trasmissione: sono poche le scene a loro dedicate nel daytime e non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali che stessero insieme. Quando, però, Cricca è stato eliminato, il cantante ha confessato il suo affetto alla ballerina e le ha anche dedicato Just the way you are, imbarazzandola non poco.

Purtroppo, come poi ha confessato a Verissimo, tra loro è durata molto poco, perché non riuscivano a trovare un punto di incontro che permettesse a entrambi di godersi la loro relazione e il percorso lavorativo nella scuola. Cricca non ha nascosto di provare ancora qualcosa per Isobel, mentre la ballerina, in interviste recenti, è sembrata più riservata e non ha chiarito se fosse disposta a concedere al loro sentimento una seconda opportunità.

Tuttavia, in queste ore, come riporta Novella2000, la situazione tra i due potrebbe essere cambiata radicalmente: su Twitter, infatti, un utente ha postato una foto che ritrae di spalle Isobel Kinnear e Cricca, mentre passeggiano e si tengono per mano. Tutti i fan della coppia hanno immediatamente pensato a un ritorno di fiamma tra i due ex allievi, ma al momento da nessuna delle parti è giunta una conferma ufficiale.

ma in che senso Isobel e Cricca

👁️ 👄 👁️ #amici22 pic.twitter.com/e4dlXlD424 — vv (@vvlodge_) June 14, 2023

Un'ulteriore conferma giunge anche dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato nelle sue stories delle foto di. La ballerina ha, inoltre, ripostato nelle sue stories una storia di, nel quale un fan ha scritto degli auguri alla coppia e anche in un recente post dei suoi giorni trascorsi a Roma. Stando a queste news, non ci resta che attendere la conferma ufficiale.

Cricca e Isobel che dire siete 2 artisti fantastici 2 persone stupende e il vostro cuore parla per voi VIVA I #Criccobel #Amici22 pic.twitter.com/fO5HNhDACf — Michele Giorgini 🎃 (@MicheleGiorgin9) June 14, 2023

Scopri le ultime news su Amici