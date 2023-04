Amici 22, Cricca e Aaron a confronto: "Ricordati che questo è un gioco, io non ho più paura"

Gossip TV

Cricca e Aaron sempre più vicini e complici ad Amici 22.

Cresce l'attesa per la settima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 29 aprile 2023 su Canale 5. Intanto in casetta, i due giovani cantanti Aaron e Cricca si sono confrontati lasciandosi andare a delle bellissime confessioni riguardanti il loro rapporto di amicizia nato nella scuola.

L'amicizia ad Amici tra Aaron e Cricca

Nel daytime di ieri di Amici 22 è andato in onda un bellissimo confronto tra Aaron e Cricca. Parlando della sesta puntata del Serale e dell'ultimo ballottaggio che ha portato all'eliminazione di Ramon Agnelli, i due cantanti si sono lasciati andare a delle dolci confessioni. Con la voce rotta dal pianto, l'allievo di Rudy Zerbi ha ammesso:

Cricca te sei molto forte...sei forte. Ti dico una cosa un pò particolare...sono un pò preoccupato se te ne vai. Questa esperienza è difficilissima a volte, comunque questa è la prova di quanto ti voglio bene...

Le parole di Aaron hanno emozionato Cricca che, senza troppi giri di parole, ha dichiarato:

Non me ne andrò mai veramente. Rimarranno le cose che ho fatto qui, le parole che ho detto e rimarranno in te sicuramente e spero negli altri. Stai tranquillo. Non ci pensiamo. Capito? Siamo diventati grandi, non ho più paura..neanche tu hai paura di tante cose che avevi paura prima [...] Ricordati che è un gioco, quindi probabilmente la prossima settimana me ne vado io e dovrai farti solo due settimane senza di me, però mantieni lo spirito e il carattere che hai avuto stasera. Non ci fasciamo la testa ora, se canto bene posso fare il c**o a tutti. Sono cresciuto tanto e sarà anche bello uscire, come lo sarà per te. A questo punto tutto va bene, siamo arrivati fino a qui.

