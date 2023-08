Amici 22, Isobel Kinnear al concerto di Cricca con un dolce messaggio per lui!

Gossip TV

Isobel Kinnear e Cricca di Amici sono una delle coppie più unite nate nel talent: ecco la ballerina australiana con il suo dolce messaggio per il cantante durante il suo concerto!

Si erano lasciati poco dopo la fine della ventiduesima stagione di Amici Isobel Kinnear e Cricca, due degli allievi più talentuosi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. I fan avevano visto il loro amore nascere in sordina all'interno della casetta e li avevano eletti come una delle coppie più amate. Tuttavia, la coppia sembrava aver deciso di proseguire per strade separate e si erano lasciati, spezzando il cuore ai loro followers.

Amici 22, Isobel fan di Cricca al suo concerto: il dolce messaggio per il cantante

Nonostante si fossero lasciati, nelle interviste sia Isobel che Cricca non lasciavano intendere che la loro storia fosse oramai chiusa: lo stesso cantante allievo di Lorella Cuccarini ammetteva che sarebbe stato aperto a una seconda possibilità, mentre la ballerina si limitava a un più generico mai dire mai. E, poi, a sorpresa verso l'inizio del mese, erano apparse le foto che li ritraevano insieme, sorridenti e innamorati: Isobel e Cricca erano tornati ufficialmente insieme, dopo rumors e avvistamenti da parte dei fan.

Un'ulteriore prova della solidità del lloro rapporto è stata la presenza di Isobel al concerto di Cricca con tanto di cartellone per dedicargli un tenero messaggio:

"Quanto sei bello!"

Nel video, la ballerina è visibilmente emozionata e guarda innamorata Cricca sul palco mentre si esibisce. Anche il cantante non ha mai nascosto il suo grande interesse e affetto per Isobel: nella scuola le aveva dedicato diversi gesti d'amore e anche una volta fuori aveva fatto il tifo per lei quando era arrivata in Finale, pubblicando storie e foto per sostenerla.

