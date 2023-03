Amici 22, confronto tra NDG e Rudy Zerbi: l'allievo perde le staffe e viene censurato dalla produzione

Gossip TV

Nel corso del daytime di ieri, mercoledì 8 marzo, NDG è stato interrogato da Rudy Zerbi, ma evidentemente ciò che gli ha detto il professore lo ha fatto infuriare al punto da sbottare e farsi censurare dalla produzione. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di ieri, mercoledì 8 marzo, ad Amici sono andate in onda le varie interrogazioni per assegnare le ultime maglie in vista dell'imminente Serale. Oltre a Cricca che si è esibito davanti ad Arisa e ha ricevuto da lei un consiglio e insieme una critica, anche NDG è stato protagonista di uno scontro con Rudy Zerbi.

Amici 22, NDG contro Rudy Zerbi: interviene la produzione a censurare

Dopo l'esibizione davanti al professore, NDG è tornato in casetta e si è confrontato con i compagni, lasciandosi andare anche a diversi termini che poi la produzione ha provveduto a censurare:

"No, ragazzi, non è andata bene, ma 'sti cavoli. Mi ha fatto cantare Suavemente e Papaoutai a metà, ma era strano. Faceva la faccia strana, faceva le facce, ma ci sta da lui, però mi dispiace per quella espressione cattiva. Si è pure messo le mani in faccia. Mi dispiace un po' quando fa quella faccia proprio inca******. Io che ti ho fatto di male per avere quel modo lì da inca*****? Perchè aveva un modo arrabbiato e infastidito che ero lì. Arrabbiato non so di cosa. Non gli piaccio e questo ci sta."

Non è la prima volta che tra i due c'è un'incomprensione, dato che anche a ottobre, NDG venne sbugiardato dal professore a causa di alcuni commenti nei suoi confronti e Rudy Zerbi lo aveva ripreso affermando che avrebbe dovuto evitare tutta questa ipocrisia, per cui si comportava in un modo davanti alle telecamere e poi era completamente diverso se non c'erano.

