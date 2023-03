Amici 22, Arisa interroga Cricca e i due hanno un confronto dopo l'ultimo litigio

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici è andato in onda un confronto tra Cricca e Arisa. La coach di canto ha voluto interrogare l'allievo di Lorella Cuccarini e i due hanno parlato dopo l'ultimo litigio di qualche mese fa. Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi si sono svolte altre interrogazioni per assegnare le restanti maglie in vista dell'imminente Serale - che andrà in onda a partire dal 18 marzo - e tra le varie interrogazioni c'è stata anche quella di Cricca con Arisa. L'allievo, infatti, si è esibito per la coach di canto sulle note di Rolling in the Deep di Adele.

Amici 22, Cricca e Arisa a confronto

Dopo la sua esibizione, la coach di canto ha deciso di esprimere il suo parere sulla sua esibizione e su quanto accaduto in puntata: domenica scorsa, infatti, Rudy Zerbi e Charlie Rapino avevano bocciato l'inedito del cantante, giudicandolo troppo vecchio e semplice. La coah Arisa gli ha dato un prezioso consiglio, parlandogli apertamente dopo l'ultimo litigio che hanno avuto:

Non devi rispondermi adesso, ma volevo farti notare questa cosa. Al di là del commento di Rudy in puntata, ho notato che da un po' di tempo che ogni volta che qualcuno ti fa un commento, anche costruttivo, non c'è volta che tu non risponda in maniera stizzita, con aggressività. Secondo me - e questo ti vale per la vita - sei ancora giovane e ti devi mettere in una posizione di ascolto, perché ti dicono queste cose. Al dià del tuo percorso, mi sento di dirti questo.

Cricca ha ammesso di percepirli come attacchi, ma che capisce cosa la coach gli voglia dire. Arisa gli ha consigliato di rivedere il suo atteggiamento, perché al momento "io non so più chi sia Cricca". Il cantante l'ha ringraziata ed è tornato in casetta, dove si è confrontato con i suoi compagni, non riuscendo a trattenere l'amarezza:

Mi è stato detto che o sono finto spocchioso o finto umile, proprio quello che non speravo di essere nella vita: finto. Vabbè, va bene così.

