Amici 22, Claudia Bentrovato torna a parlare del talent dopo l'eliminazione: "Ho sofferto molto"

Gossip TV

Eliminata da Amici, Claudia Bentrovato ha rilasciato un'intervista in cui è tornata a parlare del suo percorso nel talent e di come lo abbia vissuto tra gioie e dolori. Ecco cosa ha detto.

Sono passati mesi dall'eliminazione della ballerina Claudia Bentrovato da questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è tornata a raccontarsi nel corso di un'intervista, dove ha svelato particolari inediti della sua permanenza nella scuola di Canale 5.

Amici 22, Claudia Bentrovato e la sua situazione nella scuola

La ballerina ha raccontato di essere già al lavoro con un altro ex volto del talent show, Samuele Barbetta, con cui sta lavorando per realizzare degli spettacoli teatrali. Durante l'intervista a SuperGuidaTv ha raccontato anche a quale degli allievi è più legata e cosa ha significato per lei partecipare a un talent come Amici.

Per lei questa esperienza si è rivelata come una corsa sulle montagne russe, dove si alternavano gioie e sofferenze, lei stess l'ha definita "un'esperienza più unica che rara". Ammette di aver trascorso anche momenti bui, vissuti con grande intensità, ma che rifarebbe comunque il percorso ad Amici, perché

"Il quantitativo di studio che offre la scuola, con anche la possibilità di lavorare individualmente con i professionisti è pazzesco. Un'altra cosa che ho amato, al di fuori della danza è stata la totale assenza dei telefoni, si riusciva a dialogare con le persone e con se stessi, è veramente un altro mondo."

Claudia ha ammesso di trovare difficoltà con i compiti assegnati, perché non tutte le coreografie le hanno permesso di esprimere tutto il suo potenziale e sui suoi compagni afferma che la classe di questa edizione è davvero eccezionale: tra i cantanti ha un debole, dal punto di vista artistico, per Piccolo G., mentre tra i ballerini fa il tifo per Ramon e Samu. Con questi che ha nominato ha ammesso di aver legato tantissimo, tanto che con Ramon ha un appuntamento per andare a fare compere insieme. Nessun accenno, invece, a Wax, con cui Claudia ha avuto un flirt durato molto poco nella scuola.

Scopri le ultime news su Amici