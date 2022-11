Amici 22, è forse già finita la storia d'amore tra Claudia Bentrovato e Wax?

Gossip TV

Ad Amici 22 sono una delle ultime coppie che si sono formate nella scuola. Eppure, potrebbe essere già finita tra Wax e Claudia Bentrovato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Sembra davvero già giunta al termine la storia tra Wax e Claudia Bentrovato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Avevano fatto sognare i fan, ma, forse, l'idillo si è già interrotto.

Claudia Bentrovato: "Per me è già chiusa"

Durante il daytime della scuola di Amici sono state mandate in onda delle immagini che hanno preoccupato molto i fan della coppia Wax e Claudia. I due si erano rivelati solo qualche giorno fa, con un bacio dal sapore shakespeariano e dopo l'addio di Claudia all'ex allievo Samuel Barbetta.

E, ora, sembra davvero che le cose tra i due si siano raffreddate: la produzione ha, infatti, mandato in onda alcune scene in cui palesemente la coppia si ignorava a vicenda, tanto che, talvolta, se Claudia era in una stanza, Wax si allontanava o a malapena le rivolgeva la parola.

La ragazza, stanca di questo atteggiamento poco chiaro, ha chiesto un confronto. Wax le ha parlato con sincerità, ammettendo che erano cambiate delle cose da parte sua nei confronti di Claudia:

"Si è creato disagio, perché sono cambiate delle cose da me verso di te, perché non ti do molto affetto"

La replica di Claudia Bentrovato non si è fatta attendere:

"Ma non è solo l'affetto, anche una battuta tra di noi manca. Siamo d'accordo che se hai voglia bene, se no, no, però per quattro giorni mi dai da pensare"

Quando il cantante le ha chiesto se voleva chiudere il loro rapporto, Claudia lo ha scioccato con la sua risposta:

"Per me è già chiusa, dal momento in cui non ci parliamo, non ci diciamo nulla, a malapena ci guardiamo"

Wax non è sembrato molto sorpreso dalle parole della ragazza, ammettendo di avere un problema a entrare in relazione con le persone, nonostante con lei fosse diverso:

"A me una cosa che di te mi fa stare bene è che quando ti guardo, provo un forte senso di calma. Poi che le cose non siano andate bene, succede, basta"

Da queste parole sembra innegabile che la storia tra Wax e Claudia sia ormai giunta al capolinea.

Scopri le ultime news su Amici